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Сократилось число пенсионеров на 355 тыс. из-за повышения пенсионного возраста в России

20:15 21.01.2020 Фото: ПФР
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В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году, сообщил глава ПФР Антон Дроздов.

Сократилось число пенсионеров на 355 тыс. из за повышения пенсионного возраста в России
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
Сюжет: Пенсионная реформа
Сократилось число пенсионеров на 355 тыс. из за повышения пенсионного возраста в России

Сократилось число пенсионеров на 355 тыс. из-за повышения пенсионного возраста в РоссииНа 800 тысяч человек сократилось количество пенсионеров в РоссииЕщё 87 новостей

По итогам прошлого года назначено более миллиона пенсий, из них порядка 830 тысяч — пенсии по старости. Но на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст. Об этом рассказал в интервью «РГ-Неделя» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — уточнил он.

Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию. 14,6 процента от общего числа пенсионеров — это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5 процентов — те, кто трудился на Севере, 2,5 процента — медики и педагоги.

«В последующие годы мы ждем увеличения числа «досрочников» — в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей», — продолжил он.

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От редакции

Вы на сколько позже пойдете на пенсию?

Аноним, 21 января 2020 20:38
Короче пенсионный налог отнимать будут у всех. А вот кому пенсию дать - пусть даже нищенскую - барин решит. Буквально от себя оторвёт.
Аноним, 21 января 2020 21:08
в правительстве потирают руки — экономия на стариках растет....«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек» (с) Приведенные цифры особенно цинично звучат из уст чиновника, чья семья владеет имуществом почти на 1 миллиард рублей...ведь для чиновников, в отличие от обычных людей, вынужденных искать работу в старости в условиях "свободного" рынка, высокий пенсионный возраст означает скорее возможность продлить свои синекуры.
Аноним, 21 января 2020 21:45
Зато Газпром выплатил 40% дивидентов неизвестным иностранным акционерам. Наверное в том числе и игиловцам, с которыми Путин воюет.
,:->
Аноним, 21 января 2020 21:51
Это и есть "достижения"современности..."им бы надо бы бить по чужим,а они по своим...по родимым"...

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