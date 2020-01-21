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Путин назначает Чайку полпредом президента на Северном Кавказе

20:30 21.01.2020 Фото: ГД
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что указ еще не подписан. Накануне президент предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу.

Путин назначает Чайку полпредом президента на Северном Кавказе
Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО

Генпрокурор России Юрий Чайка может стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что указ еще не подписан, передает ТАСС.

Во вторник в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым.

В понедельник Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, что после одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.

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От редакции

Достойная кандидатура?

Аноним, 21 января 2020 21:47
Подзагорит немного...

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