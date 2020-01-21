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Наказать модель Водонаеву за высказывания о «быдло рожающих за маткапитал» предложил спикер Госдумы

20:45 21.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Вячеслав Володин считает, что «бесстыдница» оскорбила «граждан нашей страны» и теперь она должна стать «нерукопожатной».

Наказать модель Водонаеву за высказывания о быдло рожающих за маткапитал предложил спикер Госдумы
Вячеслав Володин предложил привлечь Водонаеву к ответственности за слова о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущая Алена Водонаева после скандального заявления о целесообразности выплаты материнского капитала должна быть привлечена к ответственности по принятому недавно закону о наказании за оскорбление общества.

Данную тему на заседании палаты во вторник поднял депутат от фракции ЛДПР Василий Власов, по словам которого «нашлась одна дама», оскорбительно высказавшаяся о тех, кто будет пользоваться материнским капиталом. Власов выразил возмущение в связи с тем, что теле- и радиостанции «целыми днями только и делали», что приглашали ее на прямые эфиры. Парламентарий задался вопросом, «зачем реально вместо того, чтобы освещать темы, которые действительно волнуют граждан, начинают целыми днями ее показывать».

Володин не согласился с позицией депутата. «Он [Власов] предлагает нам не замечать хамства и не уделять внимания высказываниям тех, кто оскорбляет наших граждан, — констатировал спикер. — Василий Максимович, это неправильно».

«Да, мы привлекаем к ним внимание таким образом, да, возможно, у них подписчиков будет больше, к сожалению, — продолжил спикер. — Но мимо хамства проходить нельзя». «Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом готовить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров», — цитирует Володина ТАСС.

По мнению Володина, «фактически получается: взяла, нахамила, а у нее прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально». «В этом случае нам было бы правильно использовать возможности закона (мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны), а это оскорбление граждан нашей страны», — убежден он. «Она оскорбила народ РФ, в этом случае штраф пускай платит. В следующий раз говорить не будет», — предупредил он.

«Сейчас [пускай] встанет и работает там, где люди зарабатывают те деньги, которые им не позволяют многое себе купить и решать те вопросы, которые требуется. Наоборот, заслоны им надо ставить, чтобы больше они на телевидение не ходили, нерукопожатными были», — заключил спикер. Ранее Водонаева в своем Instagram высказала мнение о том, что выплата материнского капитала в размере 1 млн рублей в случае рождения трех детей станет роковым шагом, а также допустила оскорбительные высказывания в адрес россиян, которые, по ее словам, «начнут рожать», чтобы получить материнский капитал.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отлучить Алену Водонаеву от общества и сослать ее на Новую Землю.

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От редакции

Водонаева сделал себе пиар?

Иван, 21 января 2020 21:53
А как же макарошки и государство не просило вас рожать? Лицемеры эти из Едра
Аноним, 21 января 2020 22:02
(мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны)
---------------
Почему этот миллиардер врет нам в лицо?
Ведь они приняли закон о защите власти от оскорблений, а не "граждан нашей страны". Тогда бы уже сказал "избранных граждан..."

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