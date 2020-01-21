Построить дачный дом за деньги маткапитала разрешила Госдума

Первое чтение прошел законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке, сообщили 21 января в Госдуме.
Эти поправки необходимы, потому что с 1 января 2019 года жилой дом можно строить не только на участке, предназначенном под ИЖС, но и на садовом участке.
Законопроект был внесен Правительством РФ.
«Этим законопроектом мы расширяем для семей с детьми возможности использования материнского капитала. После принятия закона они смогут вложить выделенные государством деньги в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что «в настоящее время на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Однако с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий такое строительство и на садовом участке».
Вячеслав Володин подчеркнул, что «принятие инициативы особенно важно в преддверии реализации тех мер по поддержке семей с детьми, о которых говорил в Послании Президент РФ Владимир Путин. Мы ожидаем в ближайшее время внесения поправок, которые распространят программу материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, и увеличат сумму выплаты при рождении второго. Семьи смогут направить эти средства в том числе на улучшение своих жилищных условий — чему будет способствовать и принятый нами сегодня законопроект».