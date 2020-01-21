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Построить дачный дом за деньги маткапитала разрешила Госдума

21:24 21.01.2020 Фото: Pixabay
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Сейчас строительство жилья за счет средств материнского капитала возможно только на участке, предназначенном под индивидуальное строительство. Хотя на садовых участках разрешили строить жилые дома еще год назад.

Построить дачный дом за деньги маткапитала разрешила Госдума
Использование средств маткапитала расширяют в пользу дачных участков

Первое чтение прошел законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке, сообщили 21 января в Госдуме.

Эти поправки необходимы, потому что с 1 января 2019 года жилой дом можно строить не только на участке, предназначенном под ИЖС, но и на садовом участке.

Законопроект был внесен Правительством РФ.

«Этим законопроектом мы расширяем для семей с детьми возможности использования материнского капитала. После принятия закона они смогут вложить выделенные государством деньги в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что «в настоящее время на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Однако с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий такое строительство и на садовом участке».

Вячеслав Володин подчеркнул, что «принятие инициативы особенно важно в преддверии реализации тех мер по поддержке семей с детьми, о которых говорил в Послании Президент РФ Владимир Путин. Мы ожидаем в ближайшее время внесения поправок, которые распространят программу материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, и увеличат сумму выплаты при рождении второго. Семьи смогут направить эти средства в том числе на улучшение своих жилищных условий — чему будет способствовать и принятый нами сегодня законопроект».

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