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Ставил коленями на макароны и лишал туалета 4-летнего мальчика отчим-изверг в Пермском крае

21:39 21.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пытки со стороны сожители матери ребенка продолжались в течение трех лет. Уголовное дело об издевательствах следователи передали в суд.

Ставил коленями на макароны и лишал туалета 4 летнего мальчика отчим изверг в Пермском крае
До суда обвиняемый в издевательствах над ребенком находился под стражей

В Пермском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в истязании малолетнего с применением пытки, сообщили сегодня, 21 января, в главке Следственного комитета РФ.

Следственными органами ССКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Красновишерска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки).

По версии следствия, с марта 2016 года по сентябрь 2019 года обвиняемый избивал сына сожительницы 2012 года рождения. Мужчина причинял ребенку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия на долгое время, лишая тем самым возможности сходить в туалет. В ходе предварительного следствия по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем в территориальный отдел полиции внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

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