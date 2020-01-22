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Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

13:20 22.01.2020
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За 1200 рублей в месяц ваши новости размещаются на трех сайтах Бердска.

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

В кризис многие предприниматели ищут недорогой, но эффективный канал коммуникаций с потенциальными потребителями. На сегодня в Бердске, думается, таким каналом с охватом огромной аудитории выступает сайт www.kurer-sreda.ru

В сутки его читают от 12 000 до 20 000 у.п., которые просматривают от 70 до 100 000 страниц. Информационный сайт «Курьер.Среда.Бердск» очень плотно интегрирован с городским каталогом «Весь Бердск», на котором за небольшую плату размещены сайты партнеров. За 1200 рублей в месяц наши партнеры могут размещать неограниченное количество фотографий, новостей, товаров, пять купонов скидок. Внутри своего кабинета они видят статистику посещений.

Контент наших клиентов с сайта «Весь Бердск» транслируется на сайте www.kurer-sreda.ru и www.afishanso.ru.

Подробнее на Курьер. Среда. Бердск

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