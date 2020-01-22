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Сексолог Игорь Лях: Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности — муж решается на развод

18:20 22.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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В писках утешения муж заводит себе более молодую любовницу, но не потому, что он гад такой, а потому-что его жена не хочет с ним идти в постель. Бывает, мужчина уходит в никуда, когда вместе невыносимо.

Сексолог Игорь Лях: Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности муж решается на развод
На 64 развода больше в 2019 году в Бердске, чем в предыдущем
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Сексолог Игорь Лях: Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности муж решается на развод

Сексолог Игорь Лях: Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности — муж решается на разводУже 10 лет в браке: Как добавить страсть давним отношениямЕщё 32 новостей

Число разводов по стране ежегодно растет. В Бердске в 2019 году зарегистрировано на 64 развода больше, чем в 2018-м.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в 2019 году количество записей актов о расторжении брака зарегистрировано 623. В 2018-м —  559. На 64 развода больше в 2019 году в Бердске, чем в предыдущем,  — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского ЗАГСа Лариса Крокус.
Чаще всего разводятся люди в возрасте 25-39 лет.

Почему мужчины решают уйти из семьи, рассказывает сексолог из Новосибирска Игоря Лях.

— Мужчины, как и женщины, уходят из семьи, потому что перестают чувствовать любовь к своему партнеру или любовь партнера. Желание ощущать, чувствовать, что ты любишь и любим, особенно в молодости — очень сильное. Оно часто служит причиной расставания,- считает специалист.
Женщина может сказать — я его не привлекаю, у него появилась любовница, поэтому он уходит. Практика семейного консультанта показывает, что это не так. У молодых отчуждение начинается с отсутствия внимания. Когда в семье появляется малыш — женщина переключается на ребенка, забывая о супруге.

— Я советую поговорить и попытаться понять, почему пострадало взаимное внимание друг к другу. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы пережить охлаждение в отношениях. И партнеры живут дальше вместе долго и счастливо, — говорит Игорь Вячеславович.

Мужчина после 30 лет, зачастую, решает уйти из семьи, потому что не имеет влияния в семье. Если он выполняет только роль добытчика, когда он по жизни успешный, получает высокую зарплату, подчиненные ему смотрят в рот и ловят каждое его слово, а дома его ни во что ни ставят, он уходит.

— Ко мне нередко обращаются мужчины после 50 лет, которые жалуются, что партнерша отказывает в сексе. Они чувствуют себя старыми и никчемными. Женщина может заниматься сексом и после климакса, но если она отфутболивает супруга или относится к интиму, как рутиной обязанности, мужчина не может себя долго чувствовать «плохим», которому нужен только секс и решается на развод, — рассказал сексолог.

В писках утешения он заводит себе более молодую любовницу, но не потому, что он гад такой, а потому-что его жена не хочет с ним идти в постель. Бывает, мужчина уходит в никуда, когда вместе невыносимо.

— Если муж говорит, что хочет развестись — поговорите. Если общение качественное — семья сохраняется. Брак — соглашение, и если один проявляет больше эгоизма и постоянно перетягивает одеяло на себя, развод неминуем, — убежден Игорь Лях.

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От редакции

Почему жена относится к сексу как к рутинной обязанности?

Муж, которому порой тоже не хватает..., 21 января 2020 15:27
НВР:
Потому что для мужчины секс - это процесс чисто механический, что бы завестись - потёр чуток "переключатель скоростей" и можно "ехать". Для женщины всё гораздо сложнее, начиная от предшествующей эмоциональной обстановкой в семье, заканчивая прелюдией. Что бы возбудить женщину, нужно готовить ее задолго до самого акта. Днем лаская слух, вечером тело и желательно в романтической обстановке.В общем, женщину надо любить. Иногда можно позволить и шалости, спонтанный "текст" или в неожиданных местах и ситуациях. Но это нужно обсуждать заранее, знать отношение пары, к тем или иным экспериментам.
Аноним, 21 января 2020 22:01
Проще в бордель съездить!
сочувствующий, 21 января 2020 22:47
Ждите лайки, ведь для этого статья???? Люди в счастливых семьях связанны иными связями, более глубокими, основанными на духовных ценностях, общими интересами. Случайно не поинтересовались, как сам психолог в семье живёт?
Аноним, 21 января 2020 23:16
""Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности""". Да не мешало бы некоторым мужьям объяснить, что такое семья. дети в ней, домашние обязанности. А сидеть и плакаться на жену, ума большого не надо...Есть такие озабоченные, работа, диван и в мечтах шастает по б.......
Аноним, 22 января 2020 15:30
"А сидеть и плакаться на жену, ума большого не надо...Есть такие озабоченные, работа, диван и в мечтах шастает по б......."

Семья - это единое существо, ну как тело с левой и правой рукой! Если тело-семья накосячело, то виновато не левая или правая рука, А ОБЕ РУКИ! Пока вы это не поймёте, для вас, все мужики на вечно, останутся только козлами и ничем больше!
Муж, 22 января 2020 06:03
Если жена избегает секса - не нужно ее принуждать! Какие еще "рутинные обязанности"? Она тоже человек и имеет право жить без секса. Мужик не должен решать свои проблемы за счет жены. Если женщина с возрастом теряет интерес к сексуальной жизни - это нормально, нужно это понять и принять.
В конце-концов, однообразный секс с одним и тем же партнером на протяжении многих лет приедается и мужчины тоже от этого страдают, но это не повод разрушать семью, ведь главное в семье- это взаимопонимание, уважение и поддержка.
Аноним, 22 января 2020 15:41
"Если женщина с возрастом теряет интерес к сексуальной жизни - это нормально, нужно это понять и принять."

Если в семье , кто-то потеряет к чему то, что объединяет и дополняет семью , интерес, значит , кто-то был недостаточно к кому-то внимателен или просто плевал с высокой колокольни на партнёра по семье, найдя помощь на стороне, иначе никак...
Аноним, 22 января 2020 10:36
Интересно, а почему так однобоко обсуждается эта тема? Разве неизвестны случаи когда муж относится к сексу как к рутинной работе?!
Аноним, 22 января 2020 12:42
это только в анекдотах, ну или если болен. Верное понимание у мусульман в части гаремов, с природой не поспоришь!
Аноним, 22 января 2020 15:38
" Аноним, 22 января 2020 12:42это только в анекдотах, ну или если болен. Верное понимание у мусульман в части гаремов, с природой не поспоришь!"

Скрытая реклама, своей "самой правильной религии", очередного -изма? Я вас очень разочарую, до всех нынешних -измов, в так модно хулимом ныне язычестве, не было проблем в ни в отношения ни в секасах, а самое "смешное", что их за это ещё и обс@рали нынешние религии!
Аноним, 22 января 2020 15:45
Женщину легко обмануть, обидеть, ударить, послать... Но ее очень трудно вернуть.. Бывает, что человек своим поведением, своими словами постепенно убивает в нас все хорошее, что мы испытывали к нему.
Аноним, 22 января 2020 15:57
" Аноним, 22 января 2020 15:45Женщину легко обмануть, обидеть, ударить, послать... Но ее очень трудно вернуть.. Бывает, что человек своим поведением, своими словами постепенно убивает в нас все хорошее, что мы испытывали к нему."

Я вас очень сильно огорошу, но то , что вы только сказали, одинаково сильно относиться к обоим полам! Словом легко унизить, растоптать, добить,убить и даже толкнуть на самоубийство! А значит, человек , если у него есть мозг, контролирует не только удары головой-рукой-ногой, но и удары языком по партнёру или первому встречному! В идеале, удары нанесённые языком должны наказываться не менее строго, чем топором по голове, потому, что они наносят равный вред живому существу! Доброе слово и кошке приятно, злое - убивает всё!
Муж, 22 января 2020 17:48
"В идеале, удары нанесённые языком должны наказываться не менее строго, чем топором по голове".
Если бы я реагировал на ее слова, то мы давно бы развелись.
Женщины часто не отвечают за свои слова - это особенность женского организма - они могут наговорить много лишнего, а потом будут сами жалеть об этом. Hужно фильтровать все, что они говорят.
Аноним, 22 января 2020 18:03
"Женщины часто не отвечают за свои слова - это особенность женского организма - они могут наговорить много лишнего, а потом будут сами жалеть об этом. Hужно фильтровать все, что они говорят."

Значит женщинам , по вашему, не нужно контролировать, те топоры, которые вылетают у неё изо рта? Верно? В свою очередь, мужчина должен изучить словесное кон-фу, которое даётся женщине при рождении и всю свою жизнь уворачиваться от "этого обезумевшего существа"? Я прав?
Но в таком случае, если конечно мы "равны по настоящему", почему бы всем женщинам, раз им лень "фильтровать базар", научиться уворачиваться от кулаков мужчины? Это ведь "гораздо проще", чем себя любимую , контролировать?
Теперь вы понимаете, что удары языком и рукой равны? И либо обе стороны будут держать себя за своё природное оружие, либо обе стороны и дальше будут убивать друг друга, как умеют?
Аноним, 22 января 2020 18:45
"Если бы я реагировал на ее слова, то мы давно бы развелись."

Слова, словам рознь! Просто вам ещё не прилетело в то место , которое реально было уязвимо для её удар именно у вас, я про район самолюбия и самооценки. Если бы её удар пришелся в самую уязвимую у вас точку, то вы бы от неё сто стопроцентно ушли, какой бы вы по вашему мнению , бы вы не были "не пробиваемым"! Либо она себя специально контролировала, не желая делать вам "контрольный в голову"! Это знает только она, но она не скажет...
Аноним, 22 января 2020 18:35
Комментарии раскрывают тему? "Мсье знает толк в извращениях"

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