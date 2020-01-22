Сексолог Игорь Лях: Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности — муж решается на развод

Число разводов по стране ежегодно растет. В Бердске в 2019 году зарегистрировано на 64 развода больше, чем в 2018-м.
Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в 2019 году количество записей актов о расторжении брака зарегистрировано 623. В 2018-м — 559. На 64 развода больше в 2019 году в Бердске, чем в предыдущем, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского ЗАГСа Лариса Крокус.
Чаще всего разводятся люди в возрасте 25-39 лет.
— Мужчины, как и женщины, уходят из семьи, потому что перестают чувствовать любовь к своему партнеру или любовь партнера. Желание ощущать, чувствовать, что ты любишь и любим, особенно в молодости — очень сильное. Оно часто служит причиной расставания,- считает специалист.
Женщина может сказать — я его не привлекаю, у него появилась любовница, поэтому он уходит. Практика семейного консультанта показывает, что это не так. У молодых отчуждение начинается с отсутствия внимания. Когда в семье появляется малыш — женщина переключается на ребенка, забывая о супруге.
— Я советую поговорить и попытаться понять, почему пострадало взаимное внимание друг к другу. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы пережить охлаждение в отношениях. И партнеры живут дальше вместе долго и счастливо, — говорит Игорь Вячеславович.
Мужчина после 30 лет, зачастую, решает уйти из семьи, потому что не имеет влияния в семье. Если он выполняет только роль добытчика, когда он по жизни успешный, получает высокую зарплату, подчиненные ему смотрят в рот и ловят каждое его слово, а дома его ни во что ни ставят, он уходит.
— Ко мне нередко обращаются мужчины после 50 лет, которые жалуются, что партнерша отказывает в сексе. Они чувствуют себя старыми и никчемными. Женщина может заниматься сексом и после климакса, но если она отфутболивает супруга или относится к интиму, как рутиной обязанности, мужчина не может себя долго чувствовать «плохим», которому нужен только секс и решается на развод, — рассказал сексолог.
В писках утешения он заводит себе более молодую любовницу, но не потому, что он гад такой, а потому-что его жена не хочет с ним идти в постель. Бывает, мужчина уходит в никуда, когда вместе невыносимо.
— Если муж говорит, что хочет развестись — поговорите. Если общение качественное — семья сохраняется. Брак — соглашение, и если один проявляет больше эгоизма и постоянно перетягивает одеяло на себя, развод неминуем, — убежден Игорь Лях.
Потому что для мужчины секс - это процесс чисто механический, что бы завестись - потёр чуток "переключатель скоростей" и можно "ехать". Для женщины всё гораздо сложнее, начиная от предшествующей эмоциональной обстановкой в семье, заканчивая прелюдией. Что бы возбудить женщину, нужно готовить ее задолго до самого акта. Днем лаская слух, вечером тело и желательно в романтической обстановке.В общем, женщину надо любить. Иногда можно позволить и шалости, спонтанный "текст" или в неожиданных местах и ситуациях. Но это нужно обсуждать заранее, знать отношение пары, к тем или иным экспериментам.
Семья - это единое существо, ну как тело с левой и правой рукой! Если тело-семья накосячело, то виновато не левая или правая рука, А ОБЕ РУКИ! Пока вы это не поймёте, для вас, все мужики на вечно, останутся только козлами и ничем больше!
В конце-концов, однообразный секс с одним и тем же партнером на протяжении многих лет приедается и мужчины тоже от этого страдают, но это не повод разрушать семью, ведь главное в семье- это взаимопонимание, уважение и поддержка.
Если в семье , кто-то потеряет к чему то, что объединяет и дополняет семью , интерес, значит , кто-то был недостаточно к кому-то внимателен или просто плевал с высокой колокольни на партнёра по семье, найдя помощь на стороне, иначе никак...
Скрытая реклама, своей "самой правильной религии", очередного -изма? Я вас очень разочарую, до всех нынешних -измов, в так модно хулимом ныне язычестве, не было проблем в ни в отношения ни в секасах, а самое "смешное", что их за это ещё и обс@рали нынешние религии!
Я вас очень сильно огорошу, но то , что вы только сказали, одинаково сильно относиться к обоим полам! Словом легко унизить, растоптать, добить,убить и даже толкнуть на самоубийство! А значит, человек , если у него есть мозг, контролирует не только удары головой-рукой-ногой, но и удары языком по партнёру или первому встречному! В идеале, удары нанесённые языком должны наказываться не менее строго, чем топором по голове, потому, что они наносят равный вред живому существу! Доброе слово и кошке приятно, злое - убивает всё!
Если бы я реагировал на ее слова, то мы давно бы развелись.
Женщины часто не отвечают за свои слова - это особенность женского организма - они могут наговорить много лишнего, а потом будут сами жалеть об этом. Hужно фильтровать все, что они говорят.
Значит женщинам , по вашему, не нужно контролировать, те топоры, которые вылетают у неё изо рта? Верно? В свою очередь, мужчина должен изучить словесное кон-фу, которое даётся женщине при рождении и всю свою жизнь уворачиваться от "этого обезумевшего существа"? Я прав?
Но в таком случае, если конечно мы "равны по настоящему", почему бы всем женщинам, раз им лень "фильтровать базар", научиться уворачиваться от кулаков мужчины? Это ведь "гораздо проще", чем себя любимую , контролировать?
Теперь вы понимаете, что удары языком и рукой равны? И либо обе стороны будут держать себя за своё природное оружие, либо обе стороны и дальше будут убивать друг друга, как умеют?
Слова, словам рознь! Просто вам ещё не прилетело в то место , которое реально было уязвимо для её удар именно у вас, я про район самолюбия и самооценки. Если бы её удар пришелся в самую уязвимую у вас точку, то вы бы от неё сто стопроцентно ушли, какой бы вы по вашему мнению , бы вы не были "не пробиваемым"! Либо она себя специально контролировала, не желая делать вам "контрольный в голову"! Это знает только она, но она не скажет...