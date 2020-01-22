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Книги в библиотеку, одежду в храм: куда деть ненужные вещи в Бердске?

18:00 22.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Если у вас скопились вещи, которые вы давно не носите или не используете — отдайте нуждающимся.

Книги в библиотеку, одежду в храм: куда деть ненужные вещи в Бердске?
Буккроссинг набирает все большую популярность у бердчан

Квартира превратилась в свалку? Здесь мешок с одеждой сына, из которой он вырос. Там гора прочитанных книг. В голову приходит мысль — собрать ненужные вещи и отнести в мусорный контейнер. Но можно отдать тем, кому они необходимы.

Одна моя знакомая каждый месяц покупает книги. За 40 лет у нее скопилось десятки детективов и фантастики, их она относит на полку буккроссинга. Обмен книгами, зародившийся в США, прижился и в Бердске. Горожане каждый день несут книги в библиотеку и забирают.

— Библиотеки Бердска специально оформили для жителей нашего города полки и стеллажи «Буккроссинга». Вы можете приносить книги вам не нужные и они обязательно найдут своего хозяина,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» библиотекарь библиотеки №1 Елена Родионова.

Адрес: ул. Свердлова, 1
Телефон: (383-41) 3-05-84,
Режим работы библиотеки:
Понедельник — пятница: 09.00 — 18.00 часов
Воскресенье: 09.00 — 17.00 часов
Суббота — выходной
Последняя пятница месяца – технический день, библиотека с читателями не работает.

Вещи можно отнести в кафедральный собор в честь Преображения Господня.
В храме отметили, что одежду для детей и взрослых лучше приносить в хорошем состоянии, чистую и выглаженную с 7.00 до 18.30.
Адрес: улица Максима Горького, 44, Бердск,+7 (38341) 6-15-54

Все бесплатно

В Бердске часто проходят фримаркеты. 1 февраля в 12.00 молодежный центр «100 друзей» проводит «Полезный обмен». Здесь можно поменяться вещами в хорошем состоянии, которые вам уже не нужны.
На сайте «100 друзей» написано, что можно принести или забрать:
— одежду, обувь любого размера;
— постельные принадлежности;
— бытовую технику, посуду;
— игрушки, украшения, сувениры;
— школьные принадлежности, книги.
Помочь бездомным животным: корм, наполнитель, поводки, цепи, карабины.
Для детей организаторы обещают игровую зону, мастер-классы и показ мультфильмов.
Адрес: г. Бердск,м-н Радужный, 7, к.1.

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