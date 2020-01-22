Не болтай: Педагогическую тайну могут ввести в России

Педагогическая тайна может быть аналогична врачебной и заключаться в запрете для воспитателей и учителей разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей.

www.publicdomainpictures.net

Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов. Предложение выдвинула рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России. Чиновники пока не дали инициативе своей оценки, но в родительском сообществе идею уже поддержали.

Как у врачей

Предложение ввести понятие педагогической тайны зафиксировано в материалах рабочей группы «Здоровый ребенок» к одному из ее совещаний. Эта группа работает при координационном совете при правительстве по проведению Десятилетия детства.

Педагогическая тайна может быть аналогична врачебной и заключаться в запрете для воспитателей и учителей разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей, пояснила «Известиям» руководитель группы «Здоровый ребенок», главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева. Идея особенно актуальна на фоне развития инклюзивного образования, отметила она.

Учитель должен знать об особенностях ребенка, чтобы лучше установить с ним контакт, при необходимости помочь или вызвать врача, считает Татьяна Батышева. Однако сейчас родители опасаются давать педагогу такую информацию, поскольку учитель может некорректно воспользоваться ею. Известны случаи, когда диагноз ребенка становился именем нарицательным среди педагогов, рассказала специалист. Это влечет за собой огромное количество психологических проблем как для самого ребенка, так и для его родителей, пояснила она.

По словам Татьяны Батышевой, идея пока не сформулирована в качестве поправок в законодательство, открытым остается и вопрос о наказании за разглашение педагогической тайны.

— Это все-таки сначала стоит обсудить в профессиональном сообществе, организовать дискуссию, выслушать все предложения коллег, — считает специалист.

Координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства возглавляет исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова. В ее аппарате, отвечая на вопросы о возможности введения в России педагогической тайны, подтвердили: такое предложение было. Однако рассматривать его в рамках координационного совета в ближайшее время не планируется, сказали там.

— Это сложный дискуссионный вопрос, его необходимо обсудить на различных площадках и с разными группами населения, — пояснили в аппарате Татьяны Голиковой.

Минпросвещения взаимодействует с Минздравом по теме расширения обмена информацией, чтобы педагоги могли знать о фактическом состоянии здоровья детей по согласованию родителей, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Это поможет корректировать предел допустимых нагрузок на ребенка, пояснили там.

В этой сфере есть несколько инициатив, включая предложение о введении педагогической тайны, сказали в министерстве. Однако окончательного решения ни по одной из них не принято.

«Известия» также направили запросы в пресс-службу Минздрава.

Не только медицина

К педагогической тайне стоит относить не только особенности здоровья учеников, но и семейные секреты — допустим, что ребенка усыновили, предложила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— В целом такой регламент необходим. С точки зрения этики очевидно, что не надо разглашать информацию, которая может навредить ребенку, но если официально обозначить — это только благо, — считает эксперт.

Норма о запрете оглашать личную информацию воспитанников закреплена в большинстве кодексов этики педагогов в европейских странах, рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Как правило, на информацию о семейных тайнах табу также распространяется, добавил он.

— За нарушение, как правило, увольняют и лишают возможности дальше вести педагогическую работу. Если проступок сочтут незначительным, лишение может быть временным — на год-два, — рассказал Сергей Комков.

Он напомнил, что Гражданский кодекс позволяет привлечь болтливого учителя к ответственности уже сейчас — по ст. 137 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Согласно ее положениям, за распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну, можно получить до двух лет лишения свободы плюс до трех лет дисквалификации. Если злоумышленник при этом использовал свое служебное положение, ему грозит до четырех лет тюрьмы и до пяти лет запрета работы в профессии.

Стоит отметить, что вышеуказанные санкции могут быть применены к медикам за нарушение ими врачебной тайны. Однако возможно и привлечение к административной ответственности по ст. 13.14 КоАП («Разглашение информации с ограниченным доступом»), грозящее только штрафом. Он составляет 0,1–1 тыс. рублей для граждан и 4–5 тыс. рублей для должностных лиц.

О поддержке идеи введения понятия педагогической тайны в 2016 году заявляла уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, когда учитель не знает о заболеваниях ребенка, он вряд ли может принять какие-либо меры, чтобы ему помочь. Однако решение о том, стоит ли сообщать педагогу о диагнозе, должны принимать родители, говорила Анна Кузнецова.

По данным официальной статистики, в 2019-м в России насчитывалось 670 тыс. детей с инвалидностью, причем ежегодно их количество растет на несколько процентов. Большинство детей-инвалидов страдают психическими и поведенческими расстройствами (24,3%), болезнями нервной системы (23,2%) и врожденными аномалиями развития (17,7%).

Источник: Известия