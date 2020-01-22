Видео горящего автомобиля Nissan в Бердске

По предварительной информации, пожар начался в салоне автомобиля, никто не пострадал, видео сняли очевидцы.

Пожарные не смогли проехать к горящему автомобилю из-за припаркованных машин.

В сети появилось видео горящего автомобиля Nissan Auster, который загорелся накануне вечером на улице Ленина в Бердске.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что пожар начался в 18 часов. Огнеборцы быстро прибыли на место происшествия. Очевидцы рассказывали «Курьер. Среда. Бердск», что хозяин автомобиля увидел пожар в окно, выбежал и попытался потушить машину своими силами. Но огонь быстро распространялся и на место прибыли сотрудники МЧС.

В МЧС добавили, что в результате пожара огнем повреждены салон, двери, крыша и багажник автомобиля.

Пожар потушили в 18:47. По предварительной информации, никто не пострадал. К сгоревшей машине приехали полицейские, предстоят выяснения — почему появился огонь, не поджог ли это. В причинах пожара будет разбираться дознаватель отдела надзорной деятельности по Бердску.

На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Видео: очевидец Любовь