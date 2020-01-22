22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Видео горящего автомобиля Nissan в Бердске

20:38 22.01.2020 Фото: стоп-кадр видео
1 1

По предварительной информации, пожар начался в салоне автомобиля, никто не пострадал, видео сняли очевидцы.

Видео горящего автомобиля Nissan в Бердске
Пожарные не смогли проехать к горящему автомобилю из-за припаркованных машин.

В сети появилось видео горящего автомобиля Nissan Auster, который загорелся накануне вечером на улице Ленина в Бердске.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что пожар начался в 18 часов. Огнеборцы быстро прибыли на место происшествия. Очевидцы рассказывали «Курьер. Среда. Бердск», что хозяин автомобиля увидел пожар в окно, выбежал и попытался потушить машину своими силами. Но огонь быстро распространялся и на место прибыли сотрудники МЧС.

В МЧС добавили, что в результате пожара огнем повреждены салон, двери, крыша и багажник автомобиля.

Пожар потушили в 18:47. По предварительной информации, никто не пострадал. К сгоревшей машине приехали полицейские, предстоят выяснения — почему появился огонь, не поджог ли это. В причинах пожара будет разбираться дознаватель отдела надзорной деятельности по Бердску.

На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Видео: очевидец Любовь

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему загорелся автомобиль?

Иван, 22 января 2020 10:57
Сейчас вам Захаров разъяснит кто и когда должен чистить во дворе

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Установку государственной идеологии хочет в Конституции "Справедливая Россия" 1
22:34 22-01-2020
Установку государственной идеологии хочет в Конституции
"Мрази и уроды": Путин жестко отозвался об организаторов "групп смерти" в соцсетях
22:22 22-01-2020
17-летний юноша "заминировал" школу в Здвинске. СК возбудил уголовное ело
22:14 22-01-2020
17-летний юноша
Восторженные судьи "Голоса" провалили священников из России с песней на русском во Франции
22:00 22-01-2020
Восторженные судьи
Шок медицины: Скончалась 7-летняя Вика от приступов эпилепсии в больнице без реанимации в Новосибирске 1
21:49 22-01-2020
Шок медицины: Скончалась 7-летняя Вика от приступов эпилепсии в больнице без реанимации в Новосибирске
БердскКоммунисты Бердска: Это долг государства содержать Ленина 58
21:48 22-01-2020
Коммунисты Бердска: Это долг государства содержать Ленина
БердскИграет проводами и зубной щеткой: Как распознать аутизм у ребенка в Бердске 1
21:45 22-01-2020
Играет проводами и зубной щеткой: Как распознать аутизм у ребенка в Бердске
Детские пособия от 3 до 7 лет: начислять будут с 1 января 2020 года. Документы подавать до 31 декабря 1
21:30 22-01-2020
Детские пособия от 3 до 7 лет: начислять будут с 1 января 2020 года. Документы подавать до 31 декабря
После шуток о Путине комиком заинтересовалась полиция Москвы
21:18 22-01-2020
После шуток о Путине комиком заинтересовалась полиция Москвы
Где в Бердске продают бессолевой хлеб? 1
21:09 22-01-2020
Где в Бердске продают бессолевой хлеб?