Прокурор выразил протест: обвиняют по уголовной статье за нападение на школьницу 1 сентября мужчину из Бердска

Первое решение в отказе в возбуждение дела по административной статье отменено после протеста прокуратуры. Дело прошло дополнительное рассмотрение. Мужчине квалифицирует ч. 1 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Прокуратура Бердска стоит на страже законности

Вынесла протест прокуратура после отказа в возбуждении дела по нападению на школьницу 1 сентября в Бердске. Об этом сообщил заместитель прокурора города Павел Акулов 21 января. Напомним, напал 17-летнюю школьницу после торжественной линейки перед дверью квартиры житель Бердска. Отец девочки Иван Почевалов сам узнал имя и адрес проживания подозреваемого. Взял видео с соседнего магазина и предоставил все данные в полицию. Но вскоре получил отказ в возбуждении даже административного дела.

Также напомним, отец не знает «идти убивать или идти в суд». Иван с матерью девочки передали все обнаруженные данные в полицию и надеялись на их справедливое решение, что мужчина понесет ответственность по закону. Они, мягко говоря, возмущены таким исходом дела.

«Курьер.Среда.Бердск» решил узнать отношение прокуратуры к такому решению полицейских. Был сделан запрос, на который Павел Евгениевич ответил, что он вынес протест.

— По результатам проведенной проверки в сентябре 2019 года участковым вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, на которое 5 ноября вынесен протест из-за существенных нарушений по КоАП, — отметил в официальном ответе Акулов.

Вскоре по протесту прокурора начальника полиции Бердска вернул материалы на новое рассмотрение участковому. 1 декабря материалы проверки направлены мировому судье по ч. 1 ст. 115 УК РФ.

Сегодня Павел Евгениевич уточнил, что мимо прокуратуры не проходят материалы ни одной проверки.

— Мы держали на контроле это дело. Публикации в СМИ мы также отслеживаем. На основании них тоже проводим проверки, — уточнил Павел Акулов сегодня 22 января.

Предыстория

Напомним, что девочка возвращаясь с праздника в честь дня знаний, когда перед дверью своей квартиры получила несколько ударов по голове от мужчины. Она закричала, это услышали родители и выбежали. Отец бросился догонять нападавшего, но не успел задержать. Иван Почевалов обратился в соседний магазин за видео. Также он разместил на своей странице в Контакте обращение с розыском очевидцев. Именно там он и нашел видевшую нападавшего.

За нападение жителя Бердска должны были судить по уголовной статье. Такая информация стала известна «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников. Но этот же источник уточнил, что при проверке указывается одна статья, а в процессе статья может измениться.

В мировом судебном участке №4 Бердска сотрудники подтвердили, что материал проверки к ним пришел. Но уточнили, что разглашать информацию не могут, так как ребенок несовершеннолетний. Но уточнили, что теперь все будет зависеть от родителей.

Родители все-таки надеются, что мужчина понесет ответственность по закону.