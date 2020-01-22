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Играет проводами и зубной щеткой: Как распознать аутизм у ребенка в Бердске

13:45 22.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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В двухмесячном возрасте у ребенка отсутствует реакция на появление матери, он не оживляется, ручками, ножками и всем телом не подается к ней. До года ребенок не смотрит в глаза, как будто не замечает людей.

Играет проводами и зубной щеткой: Как распознать аутизм у ребенка в Бердске
Врачи способны диагностировать аутизм в возрасте 18 месяцев или даже младше

По каким признакам можно понять, что у ребенка аутизм, такой вопрос «Курьер. Среда. Бердск» адресовал в Минздрав Новосибирской области. Главный детский специалист психиатр Новосибирской области Валентина Макашева ответила на вопросы редакции.

Так, в двухмесячном возрасте у ребенка отсутствует реакция на появление матери, он не оживляется, ручками, ножками и всем телом не подается к ней. До года ребенок не смотрит в глаза, как будто не замечает людей, он малоэмоционален, почти не улыбается, не использует указательный жест, нет активного гуления, не появляются отдельные слов.

— К 2,5 годам у ребёнка отсутствует речь или отмечается ее своеобразие. Например, ребенок может воспроизводить отрывки текста из рекламы и мультфильмов, но в то же время не может обратиться с просьбой «дай», «я хочу». Зачастую ребенок не знает местоимения «я», говорит о себе в третьем лице: «Ваня проснулся», «Ваня идет», — объяснеят Валентина Анатольевна.

В особенностях его игровой деятельности отмечается отсутствие интереса к игрушкам. Ребенок не проигрывается окружающую его социальную реальность, не подражает близким. Его с аутизмом могут привлекать неигровые предметы — провода, зубная щетка, целлофановый мешок, с которыми он воспроизводит непонятные манипуляции.

Он может испытывать большой интерес к играм с водой, песком, может подолгу включать и выключать свет, открывать и закрывать двери, бегать по кругу, кружиться, раскачиваться, прыгать на месте, выстраивать предметы в однообразные ряды.

В еде такие дети зачастую избирательны, предпочитают узкий круг продуктов, большое значение придают цвету и консистенции, противятся пробовать новую еду. Основной особенностью восприятия окружающего мира ребенка с аутизмом является непонимание на интуитивном уровне эмоций других людей, социальных норм и правил.

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