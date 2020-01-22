Сгорели заживо четверо бездомных на теплотрассе в Бурятии

Возбуждено уголовное дело

22 января 2020 года утром произошло возгорание внутри колодца, расположенного по улице Геологическая города Улан-Удэ. При тушении пожара внутри были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, дым из колодца заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. Покойные граждане являлись бездомными. В указанном тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку. Не исключено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Внутри колодец был захламлен различными горючими предметами одежды и быта.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Источник: СУ СКР по Республике Бурятия