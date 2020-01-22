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Девять человек умерли от нового коронавируса в Китае

14:00 22.01.2020 Фото: pixabay.com
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Количество выявленных зараженных на 21 января составляет 440 человек.

Девять человек умерли от нового коронавируса в Китае
Коронавирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, вспышка которого началась в декабре в китайском городе Ухань, достигло девяти человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замглавы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Биня. Ранее сообщалось о шестерых скончавшихся.

Количество выявленных зараженных на 21 января составляет 440 человек, сообщил представитель властей. Вирус зафиксирован у заболевших в 13 провинциях Китая.

Ли Бинь также сообщил, что есть доказательства передачи вируса воздушно-капельным путем от человека к человеку.

В настоящее время распространение ранее неизвестного вируса уже произошло за пределы Китая. Случаи заболевания выявлены в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Источник: РБК

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