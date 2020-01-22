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Жалуются на затопление домов грунтовыми водами мэру жители частного сектора Бердска

14:30 22.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на вопросы читателей: «Результат мы видим, уровень грунтовых вод упал».

Жалуются на затопление домов грунтовыми водами мэру жители частного сектора Бердска
На дренажную систему Бердск потратил более 80 млн рублей
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Жалуются на затопление домов грунтовыми водами мэру жители частного сектора Бердска

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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы их задали Евгению Шестернину более 100.

— Евгений Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вам не стыдно перед людьми, которые находятся в зоне подтопления. Столько сил и средств было потрачено, а жители так и продолжают находиться в зоне риска. Сами проверяли, что ваши подчиненные сделали, чтоб обезопасить жителей? — интересуются горожане.

— В 2018 год сделаны первые шаги в решении проблемы подтопления частного сектора, в истории города такого масштабного решения этого вопроса никогда не было, и результат мы видим, уровень грунтовых вод упал. Я не хочу никого утомлять цифрами и статистикой, на самом простом примере улицы Красноармейской, которая в течение всего лета в этом году в сухую и дождливую погоду была сухой, то есть домовладения по улице не топило, а раньше на протяжении многих лет эта улица всегда стояла в воде. МКУ «УКС» выполнили работы по инженерной защите от подтопления района города Бердска в границах улиц: Рогачева, Новая, Павлова, Урицкого, Советская, Красная Сибирь и ведут постоянный мониторинг уровня грунтовых вод, о чем еженедельно докладывают на совещаниях.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аукцион на строительство пяти осушительных колодцев выиграла белгородская компания «Виогем». Работы начались в 2018 году. Стоимость установки дренажной системы — 85 млн рублей.

В зону подтопления грунтовыми водами, около 50 га,попали порядка 400 домовладений в частном секторе Бердска. Грунтовые воды на данный момент где-то есть в погребах, реже — в огородах.

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Топит частный сектор грунтовыми водами?

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