Жалуются на затопление домов грунтовыми водами мэру жители частного сектора Бердска

На дренажную систему Бердск потратил более 80 млн рублей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы их задали Евгению Шестернину более 100.

— Евгений Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вам не стыдно перед людьми, которые находятся в зоне подтопления. Столько сил и средств было потрачено, а жители так и продолжают находиться в зоне риска. Сами проверяли, что ваши подчиненные сделали, чтоб обезопасить жителей? — интересуются горожане.

— В 2018 год сделаны первые шаги в решении проблемы подтопления частного сектора, в истории города такого масштабного решения этого вопроса никогда не было, и результат мы видим, уровень грунтовых вод упал. Я не хочу никого утомлять цифрами и статистикой, на самом простом примере улицы Красноармейской, которая в течение всего лета в этом году в сухую и дождливую погоду была сухой, то есть домовладения по улице не топило, а раньше на протяжении многих лет эта улица всегда стояла в воде. МКУ «УКС» выполнили работы по инженерной защите от подтопления района города Бердска в границах улиц: Рогачева, Новая, Павлова, Урицкого, Советская, Красная Сибирь и ведут постоянный мониторинг уровня грунтовых вод, о чем еженедельно докладывают на совещаниях.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аукцион на строительство пяти осушительных колодцев выиграла белгородская компания «Виогем». Работы начались в 2018 году. Стоимость установки дренажной системы — 85 млн рублей.

В зону подтопления грунтовыми водами, около 50 га,попали порядка 400 домовладений в частном секторе Бердска. Грунтовые воды на данный момент где-то есть в погребах, реже — в огородах.