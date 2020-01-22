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Какую садовую мебель выбрать: обзор популярных материалов

12:38 22.01.2020
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Современные производители предлагают большой выбор мебели для дачников.

Какую садовую мебель выбрать: обзор популярных материалов

 С ее помощью можно соорудить практичную, функциональную и эстетически привлекательную зону для отдыха на придомовой территории. А о том, мебель из какого материала выбрать, мы подробно расскажем в нашей статье.

Натуральный камень

В экстерьер большого и роскошного загородного дома гармонично впишется садовая мебель, выполненная из натурального камня. Она выглядит монументально и дорого, подчеркивая высокий статус хозяина дома.

Скамейки для дачи из камня, помимо привлекательного внешнего вида, имеют целый ряд неоспоримых преимуществ:

  • высокая прочность;

  • длительный эксплуатационный срок;

  • устойчивость к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и перепадов температурного режима.

Пожалуй, единственный недостаток – это высокая стоимость. Она придется по карману далеко не каждому. В качестве бюджетной альтернативы можно купить садовую мебель, выполненную из искусственного камня. Этот материал лишь на немного уступает в своих эксплуатационных характеристиках натуральному, а внешне полностью идентичный. Заметить разницу сможет, разве что, только эксперт.

Натуральный ротанг

Ротанг – это материал, который используется для производства плетенной мебели. Он представляет собой очищенные и высушенные стебли ротанговой пальмы, которая произрастает в тропиках Азии. Несмотря на экзотическое происхождение материала, он приобрел огромную популярность у нас и имеет вполне доступную стоимость.

Скамейка садовая из ротанга имеет такие достоинства:

  • экологичность;

  • привлекательный дизайн;

  • небольшой вес;

  • относительная долговечность.

Между тем, такая мебель довольно хрупкая и уязвимая. Поэтому требует к себе максимально бережного отношения. В непогоду ее лучше относить в дом, поскольку влага может привести к деформации и гниению.

Искусственный ротанг

Более практичным в эксплуатации является искусственный ротанг. Его получают из полимеров синтетическим путем. Такая мебель выглядит не менее эстетично, чем та, которая изготовлена из натурального материала. При этом ее можно использовать на открытом пространстве, не боясь, что она повредится из-за воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей, насекомых или же слишком высоких или низких температур. Она не гниет, не выцветает, быстро высыхает и не рассыхается.

Искусственный ротанг – идеальное решение для производства дачной мебели. Материал лишен практически всех недостатков. Единственное, он может немного похрустывать под воздействием больших нагрузок, но это не катастрофично.

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