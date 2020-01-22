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Стая волков загрызла собаку в центре Калуги и попала на видео

14:08 22.01.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Сейчас сотрудники полиции и охотники пытаются отловить опасных хищников.

Стая волков загрызла собаку в центре Калуги и попала на видео
Стая волков насчитывает четыре особи

Охотники и полиция ловят волков, которые бродят по Калуге и пугают местных жителей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы городской управы Владислав Сахарчук.
«В 00.42 (вторника) поступило сообщение о том, что по адресу улица Октябрьская, дом 48 находится стая волков. В 06.22 на Яченской набережной волки загнали совершающего пробежку калужанина на дерево, это место рядом с тренировочной площадкой для собак. Также их видели в районе сквера Мира», — сказал собеседник агентства.

Также в диспетчерскую, по его словам, прислали видео, которое в настоящий момент «облетело» соцсети – на нем несколько волков бродят вблизи жилых домов, один из них грызет тело убитой собаки.

«Муниципальный подрядчик организовал рейды по отлову животных, УМВД вместе с охотниками объезжают места, где их видели. Есть подозрение, что они не дикие, а из частного зоопарка», — сказал представитель горуправы.
Он отметил, что люди от волков не пострадали.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Видели волков в дикой природе?

Иван, 22 января 2020 14:15
Это новое правительство

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