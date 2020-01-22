Стая волков загрызла собаку в центре Калуги и попала на видео

Стая волков насчитывает четыре особи

Охотники и полиция ловят волков, которые бродят по Калуге и пугают местных жителей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы городской управы Владислав Сахарчук.

«В 00.42 (вторника) поступило сообщение о том, что по адресу улица Октябрьская, дом 48 находится стая волков. В 06.22 на Яченской набережной волки загнали совершающего пробежку калужанина на дерево, это место рядом с тренировочной площадкой для собак. Также их видели в районе сквера Мира», — сказал собеседник агентства.

Также в диспетчерскую, по его словам, прислали видео, которое в настоящий момент «облетело» соцсети – на нем несколько волков бродят вблизи жилых домов, один из них грызет тело убитой собаки.



«Муниципальный подрядчик организовал рейды по отлову животных, УМВД вместе с охотниками объезжают места, где их видели. Есть подозрение, что они не дикие, а из частного зоопарка», — сказал представитель горуправы.Он отметил, что люди от волков не пострадали.

Источник: РИА Новости