Седина: можно ли поседеть за одну ночь?

Выдергивание седых волос приводит к перманентному, то есть постоянному повреждению фолликулов, и никакие другие волосы им на смену не вырастут, даже один.

Избыточное воздействие солнца приводит к ускоренному старению кожи и образованию морщин, но оно не изменит цвета ваших волос

Что вызывает седые волосы? Волосяные фолликулы имеют пигментные клетки, которые вырабатывают меланин, химическое вещество, придающее волосам цвет. Когда вы становитесь старше, эти клетки начинают умирать. В отсутствие пигментных клеток новые пряди волос становятся более светлыми, серого, серебристого и, в конечном итоге, белого цвета. Хотя белые волосы являются признаком старения, они могут появиться в любом возрасте. Распространенные причины преждевременного появления белых волос включают генетику, стресс, расстройство щитовидной железы, дефицит витамина B-12 и курение.

Теперь давайте поговорим о некоторых распространенных заблуждениях относительно седых волос, и почему вы не должны им верить

Миф № 1: Чрезмерное окрашивание сделает ваши волосы седыми



Вы можете использовать это оправдание, чтобы отпугнуть ваших детей-подростков от окрашивания их волос, но это не имеет никакого отношения к седеющим волосам. Но при этом постоянная обработка цвета может привести к тому, что волосы станут ломкими, сухими и образ жизни.

Миф № 2: Вырывание одного седого волоска приведет к вырастанию трех

То, что вы делаете с одним волоском, не повлияет на окружающие волосы и не побудит больше прорастать серых. Однако эксперты говорят, что удаление седых волос может привести к необратимому повреждению фолликула, что может привести к тому, что волосы вообще не вырастут снова.

Миф № 3: Стресс может заставить седеть волосы

К счастью или к сожалению, нет никаких научных доказательств, подтверждающих это утверждение. Стресс не заставляет ваши волосы седеть, но может вызвать временное выпадение волос, говорят дерматологи. Стресс может способствовать, но это не вызывает вашего поседения. Вы должны избегать стрессовых факторов, таких как курение или неправильное питание, так как они могут ускорить процесс поседения.

Миф № 4: Солнце делает тебя седым

Упражнение на солнце может вызвать старение кожи и появление морщин, но это не изменит цвет ваших прядей. Тем не менее, эксперты говорят, что седые волосы склонны к солнечным повреждениям, так как в них меньше меланина.

Источник: www.thehealthsite.com