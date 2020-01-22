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Сердце не выдерживает: измотала нечищеная пешеходная дорожка на ул. Горького жителей Бердска

20:30 22.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Горожане сетуют: погрузчик прошелся по тротуару один раз в ноябре 2019 года. Однако директор УК «Альтернатива» заверил — погрузчик очистил дорожку от снега 21 января. Снег должен лежать на асфальте по нормативу.

Сердце не выдерживает: измотала нечищеная пешеходная дорожка на ул. Горького жителей Бердска
Техника выходит на улице города после мощных снегопадов

Попросил редакцию «Курьер. Среда. Бердск» выяснить, почему дорожки вдоль ул. Горького перестали очищаться от снега бердчанин Leonnz утром 22 января.

— Одна со стороны подъезда вдруг стала нечищеной. Летом денег немерено уплатили за уход асфальтового покрытия. Один раз в ноябре погрузчик прошелся и все? Где ваши два работника, которые только снежок припорошенный счищают? Простите, сердце уже не выдерживает! В обед почти до обеда вызванивал диспетчера. Мужчина ответил, мол, мастеру передам. А вечером со смены иду домой — та же картина, — сетует горожанин.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор управляющей компании «Альтернатива» Владимир Рак, сотрудники УК расчищают дорожки вдоль ул. Горького регулярно после снегопада.

— По нормативам должна быть определенная толщина снега на асфальте зимой. Мы счищаем снег. Буквально вчера со стороны подъездов прошелся погрузчик, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Андреевич сегодня, 22 января.

Если у вас есть нарекания по уборке улиц, дорожек, тротуаров Бердска, то присылайте свои сообщения с фотографиями данного факта в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» на электронную почту bkurer@mail.ru. Или на Whatspp «Курьер. Среда. Бердск» по номеру телефона — 8953-878-9010.

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От редакции

Вас устраивает, как чистят тротуары в Бердске зимой?

Аноним, 22 января 2020 18:02
НВР:
На Ул. Первомайской 11 тоже плохо и несвоевременно убирают снег . А дорожки возле дома вообще ни когда не чистятся . Та же УК Альтернатива нас обслуживает.
Ельцовская 2А, 22 января 2020 18:20
Нормально у вас почищено. невозможно под метелку зимой почистить. Частный сектор вообще редко чистят. Недавно прошлись трактором и снег со всей нашей улицы мне сгрузили, у меня угловой дом. И что можно снегоотвал устраивать? Теперь опять мусор не сможет мусоросборочная машина забрать. Дорогу завалили снегоотвалом.

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