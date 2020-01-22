Сердце не выдерживает: измотала нечищеная пешеходная дорожка на ул. Горького жителей Бердска

Попросил редакцию «Курьер. Среда. Бердск» выяснить, почему дорожки вдоль ул. Горького перестали очищаться от снега бердчанин Leonnz утром 22 января.
— Одна со стороны подъезда вдруг стала нечищеной. Летом денег немерено уплатили за уход асфальтового покрытия. Один раз в ноябре погрузчик прошелся и все? Где ваши два работника, которые только снежок припорошенный счищают? Простите, сердце уже не выдерживает! В обед почти до обеда вызванивал диспетчера. Мужчина ответил, мол, мастеру передам. А вечером со смены иду домой — та же картина, — сетует горожанин.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор управляющей компании «Альтернатива» Владимир Рак, сотрудники УК расчищают дорожки вдоль ул. Горького регулярно после снегопада.
— По нормативам должна быть определенная толщина снега на асфальте зимой. Мы счищаем снег. Буквально вчера со стороны подъездов прошелся погрузчик, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Андреевич сегодня, 22 января.
Если у вас есть нарекания по уборке улиц, дорожек, тротуаров Бердска, то присылайте свои сообщения с фотографиями данного факта в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» на электронную почту bkurer@mail.ru. Или на Whatspp «Курьер. Среда. Бердск» по номеру телефона — 8953-878-9010.
На Ул. Первомайской 11 тоже плохо и несвоевременно убирают снег . А дорожки возле дома вообще ни когда не чистятся . Та же УК Альтернатива нас обслуживает.