Сердце не выдерживает: измотала нечищеная пешеходная дорожка на ул. Горького жителей Бердска

Горожане сетуют: погрузчик прошелся по тротуару один раз в ноябре 2019 года. Однако директор УК «Альтернатива» заверил — погрузчик очистил дорожку от снега 21 января. Снег должен лежать на асфальте по нормативу.

Техника выходит на улице города после мощных снегопадов

Попросил редакцию «Курьер. Среда. Бердск» выяснить, почему дорожки вдоль ул. Горького перестали очищаться от снега бердчанин Leonnz утром 22 января.

— Одна со стороны подъезда вдруг стала нечищеной. Летом денег немерено уплатили за уход асфальтового покрытия. Один раз в ноябре погрузчик прошелся и все? Где ваши два работника, которые только снежок припорошенный счищают? Простите, сердце уже не выдерживает! В обед почти до обеда вызванивал диспетчера. Мужчина ответил, мол, мастеру передам. А вечером со смены иду домой — та же картина, — сетует горожанин.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор управляющей компании «Альтернатива» Владимир Рак, сотрудники УК расчищают дорожки вдоль ул. Горького регулярно после снегопада.

— По нормативам должна быть определенная толщина снега на асфальте зимой. Мы счищаем снег. Буквально вчера со стороны подъездов прошелся погрузчик, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Андреевич сегодня, 22 января.

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