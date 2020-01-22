«Лыжня России-2020» пройдет 8 февраля в Бердске

Ежегодно на старт выходят как лыжники-любители от мала до велика, так и профессиональные спортсмены.

«Лыжня России-2020»

8 февраля в Бердске на лыжной базе «Метелица» состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020»! Это настоящий большой зимний праздник не только для бердчан, но и для всех жителей нашей страны. Ежегодно на старт выходят как лыжники-любители от мала до велика, так и профессиональные спортсмены.

В городе Бердске торжественное открытие «Лыжни России-2020» состоится 8 февраля в 11.45 на лыжной базе «Метелица».

Программа:

09:00-13:30 Регистрация участников

11:45 Торжественное открытие

СТАРТЫ БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ:

10:30 участники с ОВЗ – дистанция 500м

12:00 мальчики 7 лет и младше – дистанция 500м

12:05 девочки 7 лет и младше – дистанция 500м

12:40 Массовый старт для всех желающих – дистанция 2000м

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ СТАРТЫ:

10:30 участники с ОВЗ – дистанция 2000м

12:15 женщины 55 лет и старше/мужчины 60 лет и старше – дистанция 2000м

12:25 VIP-забег – дистанция 2000м

13:00 мужчины 2001 г.р. и младше – дистанция 5000м

13:05 женщины 2001 г.р. и младше – дистанция 5000м

13:30 мужчины и женщины 2000 г.р. и старше – дистанция 10000м

Источник: Администрация Бердска