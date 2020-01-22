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Общество / Спорт

«Лыжня России-2020» пройдет 8 февраля в Бердске

17:45 22.01.2020 Фото: Администрация Бердска
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В городе Бердске торжественное открытие «Лыжни России-2020» состоится 8 февраля в 11.45 на лыжной базе «Метелица».

«Лыжня России 2020» пройдет 8 февраля в Бердске
Ежегодно на старт выходят как лыжники-любители от мала до велика, так и профессиональные спортсмены.

«Лыжня России-2020»
8 февраля в Бердске на лыжной базе «Метелица» состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020»! Это настоящий большой зимний праздник не только для бердчан, но и для всех жителей нашей страны. Ежегодно на старт выходят как лыжники-любители от мала до велика, так и профессиональные спортсмены.
В городе Бердске торжественное открытие «Лыжни России-2020» состоится 8 февраля в 11.45 на лыжной базе «Метелица».

Программа:

09:00-13:30 Регистрация участников
11:45 Торжественное открытие

СТАРТЫ БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ:
10:30 участники с ОВЗ – дистанция 500м
12:00 мальчики 7 лет и младше – дистанция 500м
12:05 девочки 7 лет и младше – дистанция 500м
12:40 Массовый старт для всех желающих – дистанция 2000м

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ СТАРТЫ:
10:30 участники с ОВЗ – дистанция 2000м
12:15 женщины 55 лет и старше/мужчины 60 лет и старше – дистанция 2000м
12:25 VIP-забег – дистанция 2000м
13:00 мужчины 2001 г.р. и младше – дистанция 5000м
13:05 женщины 2001 г.р. и младше – дистанция 5000м
13:30 мужчины и женщины 2000 г.р. и старше – дистанция 10000м

Источник: Администрация Бердска

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