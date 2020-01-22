Закрыла телом женщину от разъяренных собак 16-летняя самбистка в Карачаево-Черкесии

Девочка спасла Фатиму

Ученица старших классов из Карачаево-Черкессии Виктория Амбалова, которая закрыла собой незнакомую женщину от разъяренных бродячих собак, показала покусанную руку. Таким образом 16-летняя девушка ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram о том, не пострадала ли она сама после инцидента.

На видео можно увидеть несколько следов от зубов на правой руке школьницы.

«Собаке не рассчитывала, что моя куртка настолько толстая», — пошутила Вика.

Помимо этого, школьница также ответила на поступающие ей негативные комментарии, авторы которых упрекали ее в хайпе и не поверили в героический поступок. Виктория подтвердила, что кинулась защищать незнакомую женщину, прекрасно понимая, что это может стоить ей жизни. Она уточнила также, что любит собак и выступает против отстрела бродячих животных.

Виктория также добавила, что сейчас у нее связи с женщиной, которую она спасла, нет – Фатима почему-то перестала отвечать на ее сообщения.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, инцидент произошел в вторник, 21 января, в районе вокзала Черкесска. Около 14:40 на женщину набросились собаки, и ей на помощь бросилась 16-летняя Виктория. Пострадавшая Фатима считает девушку своей спасительницей — ты не просто помогла отбиться от собак, но и закрыл от них женщину собой, а затем сходила в аптеку, обработала раны женщины и отправила ее на такси в больницу за свой счет.

Про саму девушку известно, что она три с половиной года занимается дзюдо, самбо и борьбой, но на некоторое время взяла перерыв из-за травмы, полученной на соревнованиях. Пользователи Сети называют ее героиней.

Источник: РЕН ТВ