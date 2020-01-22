22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Закрыла телом женщину от разъяренных собак 16-летняя самбистка в Карачаево-Черкесии

18:00 22.01.2020 Фото: РЕН ТВ
0

На женщину набросились собаки, ей на помощь бросилась 16-летняя Виктория.

Закрыла телом женщину от разъяренных собак 16 летняя самбистка в Карачаево Черкесии
Девочка спасла Фатиму

Ученица старших классов из Карачаево-Черкессии Виктория Амбалова, которая закрыла собой незнакомую женщину от разъяренных бродячих собак, показала покусанную руку. Таким образом 16-летняя девушка ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram о том, не пострадала ли она сама после инцидента.

На видео можно увидеть несколько следов от зубов на правой руке школьницы.

«Собаке не рассчитывала, что моя куртка настолько толстая», — пошутила Вика.

Помимо этого, школьница также ответила на поступающие ей негативные комментарии, авторы которых упрекали ее в хайпе и не поверили в героический поступок. Виктория подтвердила, что кинулась защищать незнакомую женщину, прекрасно понимая, что это может стоить ей жизни. Она уточнила также, что любит собак и выступает против отстрела бродячих животных.

Виктория также добавила, что сейчас у нее связи с женщиной, которую она спасла, нет – Фатима почему-то перестала отвечать на ее сообщения.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, инцидент произошел в вторник, 21 января, в районе вокзала Черкесска. Около 14:40 на женщину набросились собаки, и ей на помощь бросилась 16-летняя Виктория. Пострадавшая Фатима считает девушку своей спасительницей — ты не просто помогла отбиться от собак, но и закрыл от них женщину собой, а затем сходила в аптеку, обработала раны женщины и отправила ее на такси в больницу за свой счет.

Про саму девушку известно, что она три с половиной года занимается дзюдо, самбо и борьбой, но на некоторое время взяла перерыв из-за травмы, полученной на соревнованиях. Пользователи Сети называют ее героиней.

Источник: РЕН ТВ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Героиня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Где в Бердске продают бессолевой хлеб?
21:09 22-01-2020
Где в Бердске продают бессолевой хлеб?
БердскВоздух вокруг кладбища за 800 тыс. рублей ради безопасной зоны исследуют в Бердске целый год
20:52 22-01-2020
Воздух вокруг кладбища за 800 тыс. рублей ради безопасной зоны исследуют в Бердске целый год
Штрафы за дикорастущую коноплю увеличила до 4000 рублей для граждан Госдума
20:15 22-01-2020
Штрафы за дикорастущую коноплю увеличила до 4000 рублей для граждан Госдума
Детские пособия на первого ребенка из бюджета уходят в регионы вовремя, заявил президент Путин
20:06 22-01-2020
Детские пособия на первого ребенка из бюджета уходят в регионы вовремя, заявил президент Путин
Путин не желает экспериментировать с парламентской республикой в России
20:00 22-01-2020
Путин не желает экспериментировать с парламентской республикой в России
Путин: использовать маткапитал на первого ребенка могут с момента рождения. Не нужно ждать 3 года
19:52 22-01-2020
Путин: использовать маткапитал на первого ребенка могут с момента рождения. Не нужно ждать 3 года
Путин: добавить мяса, рыбы и овощей необходимо в потребительскую корзину жителей России
19:44 22-01-2020
Путин: добавить мяса, рыбы и овощей необходимо в потребительскую корзину жителей России
БердскВ воюющую Ливию отправляют разведчиков и десантников из Бердска 1
19:25 22-01-2020
В воюющую Ливию отправляют разведчиков и десантников из Бердска
8-летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже
19:24 22-01-2020
8-летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже
Острый сальмонеллез подхватили от роллов «Суши Микс» 33 жителя Ростова-на-Дону
19:15 22-01-2020
Острый сальмонеллез подхватили от роллов «Суши Микс» 33 жителя Ростова-на-Дону