Оззи Осборн болен Паркинсоном

Осборн рассказал, что болезнь Паркинсона была выявлена после того, как он упал доме по пути из ванной, и долгое время думал, что вообще не сможет двигаться. Музыкант признался, что у него был «ужасно сложный» год.

Прощальное турне, Блэк Саббат, No More Tours II, Оззи Осборн

Знаменитый исполнитель Оззи Осборн, солист хэви-метал группы Black Sabbath, признался, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. Это произошло после падения музыканта в феврале прошлого года.

71-летний Оззи Осборн сделал признание о своем диагнозе интервью шоу «Доброе утро, Америка». Осборн рассказал, что болезнь Паркинсона была выявлена после того, как он упал доме по пути из ванной, и долгое время думал, что вообще не сможет двигаться. Музыкант признался, что у него был «ужасно сложный» год.

Сейчас, по словам Оззи Осборн, он чувствует себя намного лучше. Мужчине приходится принимать множество различных лекарств.

«У меня немеет рука и всегда мерзнут ноги», — рассказал Осборн о своих ощущениях.

Какие еще симптомы могут говорить о болезнь Паркинсона? Болезнь Паркинсона — это заболевание мозга, приводящее к его постепенному повреждению в течение многих лет. Симптомы недуга обычно развиваются постепенно и вначале проявляются слабо. Порядок, в котором они развиваются, и то, насколько серьезными они затем становятся, различается для каждого человека, на развитие симптомов влияют индивидуальные особенности.

Эксперты отмечают три основных симптома, на которые следует обратить внимание, и все они влияют на физическое движение человека, сообщает Express.

Тремор: дрожь может возникать в руке или ноге, когда конечность расслаблена, во время отдыха.

Замедление движения (брадикинезия): движения становятся намного медленнее, чем обычно, с этим же связана характерная медленная, шаркающая походка с очень маленькими шагами.

Мышечная жесткость (ригидность): жесткость и напряжение, возникающие в мышцах, которые могут затруднять движение, приводить к болезненным мышечным спазмам.

Другие симптомы включают в себя:

проблемы с балансом,

потерю обоняния,

нервную боль,

чрезмерное потоотделение,

трудности при глотании.

Источник: medikforum.ru