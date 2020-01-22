Как достичь струйного оргазма?

Секрет струйного оргазма — стимуляция точки G

Струйный оргазм, как НЛО — все о нем слышали, но никто не видел (ладно, некоторым повезло испытать). О сквирте уже много лет ходят легенды. То ученые утверждают, что только 2-3 % женщин могут испытывать этот вид оргазма. Бытует мнение, что струйный оргазм достижим только, когда Луна в Тельце. Или же только если твой любовник — Рокко Сиффреди (знаменитый итальянский порноактер, дай Бог ему здоровья).

Но на самом ли деле женская эякуляция недостижима? И, вообще, откуда-то ноги растут? Сейчас разберемся.

Как все начиналось



«Семя женщины проистекало с самого начала полового акта до его окончания, так же, как и у мужчины» — писали древние китайские мудрецы, а они уж точно не будут врать. Как и Аристотель, который писал в своей работе De Generatione Animalium:Некоторые думают, что женщина, как и мужчина, изливает семя в процессе коитуса, так как ее удовольствие сравнимо с мужским. Но женские выделения не несут в себе плодотворной силы, и их объем значительно превышает объем мужских.

Гиппократ же считал, что женский эякулят несет в себе способность к зачатию жизни. Знаменитый древнегреческий целитель утверждал, что оплодотворение возможно только тогда, когда мужской и женский эякулят смешиваются. Но все эти ребята сходились в одном мнении — женская эякуляция существует.

В свое время Зигмунд Фрейд разделил женский оргазм на клиторальный и вагинальный и, мягко говоря, ввел в заблуждение человечество, рассуждая о “неполноценности” клиторального оргазма. Такая разновидность удовольствия, по его словам, была присуща неудовлетворенным женщинам.

Другое дело, американские ученые. Исследователи из Лос-Анджелеса под руководством нейробиолога Николя Прауса опровергла теорию Зигмунда Фрейда о связи различных типов оргазма с психологическим благополучием и качеством сексуальных отношений. Что ребята сделали? Они собрали 88 женщин в возрасте 18-53 лет. Подопытные (в наилучшем смысле этого слова) заполняли анкеты, в которых сообщали, как часто они страдают от депрессии и других психологических расстройств. Кроме этого, они указывали, оргазм какого типа они чаще всего испытывают. После опроса участниц попросили посмотреть серию эротических и нейтральных видеороликов продолжительностью 20 секунд.

Во время просмотра эротических видео женщины должны были сознательно уменьшить или увеличить уровень своего сексуального возбуждения. Установлено, что женщины, которые испытывают чаще всего клиторальный оргазм, легче возбуждаются и испытывают повышенное половое влечение. Такие результаты противоречат концепции Фрейда. Так что выкуси, Зигмунд!

Как вызвать ̶д̶е̶м̶о̶н̶а̶ струйный оргазм первый раз?

Хватит истории, перейдем к теории! Если говорить про первый сквирт, то может ничего и не получится. Ну, это как с любым делом, первый блин комом и вот это все. Но все же свои секреты для достижения этого вида оргазма есть. И это не танцы с бубном.

Секрет струйного оргазма — стимуляция точки G. Это область на передней стенке влагалища. При обычном вагинальном сексе член лишь вскользь касается столь важной эрогенной зоны, именно поэтому у многих женщин это место неактивно. Чтобы получать от него удовольствие, необходимо специально стимулировать этот участок.

Нажатие с разной интенсивностью, поглаживания обязательно начнут работать. После таких манипуляций усилится возбуждение, привычные оргазмы станут ярче. И только когда точка G начнет отзываться на касания очень быстро, когда область станет чувствительной, можно переходить к вызову струйного оргазма.

Держи одно из самых популярных упражнений для «пробуждения» точки G и, собственно, удачного сквирта. Его может выполнять как твой партнер, так и ты сама. Упражнение представляет собой введение двух средних пальцев во влагалище ладонью вверх и пригибанием пальцев внутри влагалища к ладони, как будто ты подзываешь, манишь кого-то этим движением. Довольно скоро ты должна почувствовать позывы похожие на желание пописать. В этот момент партнер может почувствовать как область «точки G» сильно набухает. Все, что нужно сделать тебе — расслабить тазовые мышцы и дать эякуляту выход.

Напомню, первый раз этот фокус может не пройти, особенно если раньше точка G не стимулировалась. Но это не повод бросать дело на полпути. Ниже расскажу, чего делать точно не стоит, когда вы двигаетесь в сторону удовольствия под названием «сквирт».

Чего делать НЕ нужно

Торопиться. Не стоит сравнивать женскую и мужскую эякуляцию. У девушек все происходит сложнее, дольше, зато оргазмы потом в разы ярче. Разбудить точку G несложно, но этот процесс может длиться не один день.

Нервничать. Что будет с постелью, когда все забрызгаешь? А запах? А если любимому в глаз попадет? Неизвестное пугает. Но, не устану повторять, с ТЕМ парнем все получится безо всяких стеснений. P.S. если попадет в глаз, то ничего страшного не произойдет.

Стесняться. Что если это будет прям целый фонтан? О, ужас! Как я буду выглядеть? Поверь, мужчина меньше всего заморачивается твоим внешним видом, будучи рядом. Женская эякуляция для него — это, своего рода, достижение. Достижение как для себя, так и для тебя. Ведь раскрыть новые стороны удовольствия — не это ли радость для пары?

Злиться на партнера. У него может быть недостаточно опыта или, в конце концов, твой мужчина тоже может нервничать! Чем больше злишься, тем больше отвлекаешься и тем дальше долгожданный оргазм.

Сдерживаться. Не бойся кульминации, бери от нее все. Не забывай: ты прекрасна в демонстрации своих природных инстинктов. И чем раньше ты это поймешь, тем быстрее начнешь кайфовать.

Источник: hochu.ua