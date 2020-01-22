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Экстренное предупреждение о штормовом ветре разослали жителям Бердска

18:15 22.01.2020 Фото: "Курьер. Среда. Бердск"
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Кроме усиления ветра в МЧС предупреждают о метели и гололёде.

Экстренное предупреждение о штормовом ветре разослали жителям Бердска
Синоптики прогнозируют усиление ветра

Жители Бердска получили экстренное предупреждение от МЧС, фотографию смс-рассылки в редакцию прислали читатели.

По сообщению МЧС, днем 22 января в Бердске и на территории всей Новосибирской области ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Также возможен снег, метели, а также гололедные явления.

При возникновении опасных ситуаций следует звонить по единому номеру 112, также напомнили в ведомстве.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали аномальные снегопады и резкое потепление в Бердске. Подробный прогноз погоды — по ссылке.

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От редакции

Готовы к снегопаду?

Аноним, 22 января 2020 19:03
спасибо

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