Развиваем мышление с помощью изучения иностранного языка
Процесс глобализации коснулся не только экономической и политической сфер деятельности общества, но и социокультурной в том числе. В связи с этим возникает необходимость изучения других языков
На сегодняшний день международным языком является английский – им владеет более 350 млн. человек. А в связи с развитием торговых отношений набирает популярность новый иностранный язык – китайский. Такая тенденция обусловлена и правилами деловой этики. Гораздо легче общаться с иностранными представителями лично, нежели использовать знания специалиста-переводчика, который что-то может понять в ходе перевода не так. Помимо этого, изучение иностранного языка развивает мышление, препятствуя развитию деменции в пожилом возрасте.
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Это что за буквы?
Человек, который начинает осваивать новый незнакомый язык, пользуется другой системой знаков – другими буквами. Эти буквы складываются в слова, слова в словосочетания, а словосочетания в грамматические конструкции – предложения. Запоминание всех обозначенных компонентов языка способствует развитию аналитических способностей человека, включая в этот процесс оперативную память, внимание, сообразительность, воображение, логическое мышление и даже навык принятия решения в нестандартных сложных ситуациях. Изучение иностранного языка, помимо вышеперечисленного, повышает и коммуникативные навыки человека, снижая психологические барьеры в процессе общения с другими людьми. Речь становится чистой, грамотной и насыщенной. Все это обусловлено тем, что освоение языка происходит через диалог. То есть многое можно почерпнуть от собеседника.
Английский язык –
шанс дает большой в жизни
Владение иностранным языком делает вас конкурентоспособным на рынке труда. Так, работодатель отдаст предпочтение соискателю, знающему любой иностранный язык на уровне «Intermediate» (знание иностранного языка со словарем). Иностранный язык позволяет быть в курсе новинок в области технологий и инноваций. Зная язык, вы с легкостью можете отправиться в другую страну и не потеряться там.
Как же тогда выучить иностранный язык с нуля? Есть два варианта как это сделать – либо дома, либо в специализированном центре обучения языкам. В первом случае должно быть минимальное желание получать новые знания. Желание должно подкрепляться четкой мотивацией к изучению языка. И у вас должны быть хотя бы какие-то начальные представления об иностранном языке, который вы хотите начать изучать. Далее, составляем программу действий, которая поможет начать изучать язык. Затем, после этого, необходимо определить, откуда вы будете брать информацию для самостоятельных занятий. Следование этим не сложным правилам должно подкрепляться соблюдением строгого временного регламента. А значит, вы должны заранее найти свободное время для изучения языка.
шанс дает большой в жизни
Владение иностранным языком делает вас конкурентоспособным на рынке труда. Так, работодатель отдаст предпочтение соискателю, знающему любой иностранный язык на уровне «Intermediate» (знание иностранного языка со словарем). Иностранный язык позволяет быть в курсе новинок в области технологий и инноваций. Зная язык, вы с легкостью можете отправиться в другую страну и не потеряться там.
Как же тогда выучить иностранный язык с нуля? Есть два варианта как это сделать – либо дома, либо в специализированном центре обучения языкам. В первом случае должно быть минимальное желание получать новые знания. Желание должно подкрепляться четкой мотивацией к изучению языка. И у вас должны быть хотя бы какие-то начальные представления об иностранном языке, который вы хотите начать изучать. Далее, составляем программу действий, которая поможет начать изучать язык. Затем, после этого, необходимо определить, откуда вы будете брать информацию для самостоятельных занятий. Следование этим не сложным правилам должно подкрепляться соблюдением строгого временного регламента. А значит, вы должны заранее найти свободное время для изучения языка.
Где учить?
В целом, не важно, где вы будете изучать язык. Самое главное понять для чего вам это нужно, поставьте цель обучения. Если этого требует работа, то лучше всего прокачать иностранный язык с точки зрения профессиональных терминов и слов. Перед непосредственным изучением пройдите пробный тест на определение вашего уровня владения языком в данный момент. Это можно сделать самостоятельно через бесплатные Интернет-ресурсы. После того, как уровень иностранного языка определен, рассчитываем количество часов, которые будут затрачены на его изучение или усиление имеющихся знаний. Если, например, в данный момент ваш уровень владения «Elementary», то для достижения следующего уровня, идущего за ним, вам понадобится около трех ста часов.
В целом, не важно, где вы будете изучать язык. Самое главное понять для чего вам это нужно, поставьте цель обучения. Если этого требует работа, то лучше всего прокачать иностранный язык с точки зрения профессиональных терминов и слов. Перед непосредственным изучением пройдите пробный тест на определение вашего уровня владения языком в данный момент. Это можно сделать самостоятельно через бесплатные Интернет-ресурсы. После того, как уровень иностранного языка определен, рассчитываем количество часов, которые будут затрачены на его изучение или усиление имеющихся знаний. Если, например, в данный момент ваш уровень владения «Elementary», то для достижения следующего уровня, идущего за ним, вам понадобится около трех ста часов.
Прежде чем приступить к составленной программе действий, заполните «пробелы» на имеющемся уровне. Помните, что маленькими целями достигаются большие цели. Например, маленькой целью будет считаться изучение топ-100 неправильных глаголов. Но не стоит заостряться лишь на теории.
Кроме нее, успешной формулой изучения иностранного языка станут общение с иностранцами, правильная грамматика произношения, прослушивание аудиокниг, чтение вслух и, конечно же, расширяющийся словарный запас. Все это можно взять из информационных источников – статей, видеолекций, аудиокниг и даже сериалов с иностранными субтитрами или песен с переводом к ним.
Кроме нее, успешной формулой изучения иностранного языка станут общение с иностранцами, правильная грамматика произношения, прослушивание аудиокниг, чтение вслух и, конечно же, расширяющийся словарный запас. Все это можно взять из информационных источников – статей, видеолекций, аудиокниг и даже сериалов с иностранными субтитрами или песен с переводом к ним.
Конечно, изучение иностранного языка в специализированной школе облегчает поставленную задачу, но для того, чтобы ходить в нее, понадобятся не только временные, но и финансовые затраты. Но разве это важно, когда перед вами уже стоит четкая цель, огромное желание и стремление выучить иностранный язык. А возможности найдутся всегда!
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com