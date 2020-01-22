Солевые: соль включает механизм самоуничтожения и убивает за год наркозависимых в Бердске

Самый распространенный синтетический наркотик «соль» может убить человека за год. Врач-нарколог Константин Фалалеев в интервью редакции «Курьер.Среда.Бердск» рассказал, в чем главная опасность «солей». Они включают механизм самоуничтожения. Большинство употребляющих эти вещества пробуют покончить с собой, наносят себе увечья.
— У человека «расщепляется» личность на много личностей. Иногда их становится десятки. Человек просто начинает сходить сума. Подсознание понимает, что сознание зашло в тупик и включает механизм самоуничтожения, — рассказал Константин Сергеевич 22 января.
При употреблении «солей» очень быстро разрушается организм человека, он «сгорает» за год. Иногда и раньше.
Главная зависимость у тех, кто употребляет наркотики не физическая, отмечает Фалалеев, а психическая. Человек начинает деградировать, и это главная опасность. Он старается облегчить себе жизнь, уйти от проблем и это падение в пропасть его затягивает.
Что заставляет людей употреблять наркотики? На этот вопрос Константин отмечает, что у многих просто нет смысла в жизни. Что могло бы их спасти? На этот вопрос он также ответил. Читайте его ответ в следующей публикации. Мы запускаем серию материалов «Солевые».
Напомним, Бердск стал городом в «закладках»: полиция устраивает засаду и регулярно задерживает жителей в наркотическом дурмане.
не верю!
уже бы этих наркош не осталось просто!
С уверенностью можно сказать, что 95% из них не доживет до пенсии.
А в целом всем выгодно, вот только «солевые» ещё и детей своих пересаживают лет с 10-12. Не рожают уже себе подобных, вот такая печалька
Самый страшный наркотик - инстинкт сохранения просто исчезает.