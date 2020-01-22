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Солевые: соль включает механизм самоуничтожения и убивает за год наркозависимых в Бердске

18:21 22.01.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Врач-нарколог Константин Фалалеев рассказал, как становятся зеленого цвета и покрываются язвами руки у тех, кто употребляет запрещенные вещества. Главная зависимость у наркоманов — это деградация. Падение в пропасть затягивает.

Солевые: соль включает механизм самоуничтожения и убивает за год наркозависимых в Бердске
Врач-нарколог Константин Фалалеев Бердска рассказал о губительном воздействии «солей»
Сюжет: Солевые
Солевые: соль включает механизм самоуничтожения и убивает за год наркозависимых в Бердске

Солевые: соль включает механизм самоуничтожения и убивает за год наркозависимых в Бердске

Самый распространенный синтетический наркотик «соль» может убить человека за год. Врач-нарколог Константин Фалалеев в интервью редакции «Курьер.Среда.Бердск» рассказал, в чем главная опасность «солей». Они включают механизм самоуничтожения. Большинство употребляющих эти вещества пробуют покончить с собой, наносят себе увечья.

— У человека «расщепляется» личность на много личностей. Иногда их становится десятки. Человек просто начинает сходить сума. Подсознание понимает, что сознание зашло в тупик и включает механизм самоуничтожения, — рассказал Константин Сергеевич 22 января.

При употреблении «солей» очень быстро разрушается организм человека, он «сгорает» за год. Иногда и раньше.

Главная зависимость у тех, кто употребляет наркотики не физическая, отмечает Фалалеев, а психическая. Человек начинает деградировать, и это главная опасность. Он старается облегчить себе жизнь, уйти от проблем и это падение в пропасть его затягивает.

Что заставляет людей употреблять наркотики? На этот вопрос Константин отмечает, что у многих просто нет смысла в жизни. Что могло бы их спасти? На этот вопрос он также ответил. Читайте его ответ в следующей публикации. Мы запускаем серию материалов «Солевые».

Напомним, Бердск стал городом в «закладках»: полиция устраивает засаду и регулярно задерживает жителей в наркотическом дурмане.

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От редакции

Сталкивались с наркоманией?

АнтиЯ, 22 января 2020 19:34
Чем быстрее это происходит и чем меньше их становится тем лучше. Это их выбор и их нисколько не жалко. Это не болезнь, а эгоизм.
Аноним, 22 января 2020 20:38
Это ты так разговариваешь пока твои дети не подсели, потом запоёшь по другому
AA//BB, 22 января 2020 19:50
Курьер молодцы, что поднимаете эту тему!!! Весь город в наркоте. Вот реально весь город! Не дайте замолчать эту тему. Только если постоянно говорить об этом и писать может тогда только полиция хоть маленько чесаться будет потому как просто делать вид , что что-то они делают уже просто не получится. Эта тема должна быть постоянно на передовицах ваших страниц. Вы же тоже в этом городе живёте и ваши родные и близкие. И если эта грязь вас не коснулась ещё так или иначе то это только временно.
Аноним, 22 января 2020 19:57
за год?
не верю!
уже бы этих наркош не осталось просто!
Аноним, 22 января 2020 20:27
Лукавит нарколог и сильно. Воздействие наркотиков на каждого человека индивидуально ( как и алкоголь, радиация и тд)
С уверенностью можно сказать, что 95% из них не доживет до пенсии.
А в целом всем выгодно, вот только «солевые» ещё и детей своих пересаживают лет с 10-12. Не рожают уже себе подобных, вот такая печалька
Аноним, 22 января 2020 20:41
Про соль не лукавит, если прям с головой в это дерьмо, через 8 месяцев человека нет.
Самый страшный наркотик - инстинкт сохранения просто исчезает.

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