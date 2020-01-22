Солевые: соль включает механизм самоуничтожения и убивает за год наркозависимых в Бердске

Врач-нарколог Константин Фалалеев рассказал, как становятся зеленого цвета и покрываются язвами руки у тех, кто употребляет запрещенные вещества. Главная зависимость у наркоманов — это деградация. Падение в пропасть затягивает.

Врач-нарколог Константин Фалалеев Бердска рассказал о губительном воздействии «солей»

Самый распространенный синтетический наркотик «соль» может убить человека за год. Врач-нарколог Константин Фалалеев в интервью редакции «Курьер.Среда.Бердск» рассказал, в чем главная опасность «солей». Они включают механизм самоуничтожения. Большинство употребляющих эти вещества пробуют покончить с собой, наносят себе увечья.

— У человека «расщепляется» личность на много личностей. Иногда их становится десятки. Человек просто начинает сходить сума. Подсознание понимает, что сознание зашло в тупик и включает механизм самоуничтожения, — рассказал Константин Сергеевич 22 января.

При употреблении «солей» очень быстро разрушается организм человека, он «сгорает» за год. Иногда и раньше.

Главная зависимость у тех, кто употребляет наркотики не физическая, отмечает Фалалеев, а психическая. Человек начинает деградировать, и это главная опасность. Он старается облегчить себе жизнь, уйти от проблем и это падение в пропасть его затягивает.

Что заставляет людей употреблять наркотики? На этот вопрос Константин отмечает, что у многих просто нет смысла в жизни. Что могло бы их спасти? На этот вопрос он также ответил. Читайте его ответ в следующей публикации. Мы запускаем серию материалов «Солевые».

Напомним, Бердск стал городом в «закладках»: полиция устраивает засаду и регулярно задерживает жителей в наркотическом дурмане.