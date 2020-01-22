Острый сальмонеллез подхватили от роллов «Суши Микс» 33 жителя Ростова-на-Дону

Это стало возможным в связи с многочисленными нарушениями санитарных правил при производстве продукции на предприятии.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении администратора предприятия общественного питания быстрого обслуживания «Суши Микс», а также иных неустановленных в настоящее время лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, в декабре 2019 года после употребления в пищу роллов, приобретенных на предприятии общественного питания «Суши Микс», в медицинские учреждения госпитализированы 33 пострадавших с диагнозом – острый сальмонеллез. Это стало возможным в связи с многочисленными нарушениями санитарных правил при производстве продукции на предприятии.

В ходе расследования уголовного дела следователями будут назначены и проведены необходимые экспертизы, а также установлены иные лица из числа сотрудников и руководителей предприятия общественного питания, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.