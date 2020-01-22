22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

8-летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже

19:24 22.01.2020 Фото: freesvg.org
0

Отец никому не сообщил. А продолжал получать выплаты на ребенка, мама которого умерла ранее.

8 летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже
8-летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю г.Воркуты. Он признан виновным в оставлении в опасности (ст.125 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч.1 ст.159.2 УК РФ), сообщает сайт СК РФ.

18 сентября 2018 года в правоохранительные органы Воркуты от директора школы поступило сообщение о том, что с начала учебного года 8-летний учащийся не посещает учебное заведение. Со слов педагога, в первую неделю сентября после нескольких попыток удалось связаться по телефону с отцом мальчика, который объяснил его отсутствие болезнью и прохождением лечения в поликлинике (мать ребенка умерла), но в последующем связь с мужчиной была потеряна: на звонки не отвечал, дверь в квартиру не открывал. Судьбой мальчика также были обеспокоены врачи детской поликлиники, где мальчик стоял на учете, как страдающий сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимый). Медики пояснили, что после 15 сентября отец мальчика должен был получить инсулин и тестовые полоски на следующий период, но не сделал этого. За медицинской помощью ни ребенок, ни его отец не обращались. Педагоги и медицинские работники неоднократно приходили по месту жительства мальчика, а также местам возможного его пребывания, но все попытки найти мальчика или его отца оказались безрезультатными.

Получив эти данные, следственно-оперативной группой было принято решение вскрыть двери съемной квартиры, где проживали отец с сыном. В квартире был обнаружен отец мальчика, который пояснил, что несколько дней назад его сын скоропостижно умер, после чего он, испугавшись ответственности, вынес тело мальчика в сумке из квартиры и спрятал в гаражном массиве. В ходе осмотра указанного мужчиной места на территории гаражного комплекса по улице Некрасова была обнаружена дорожная сумка, в которой находилось тело ребенка.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, согласно выводам которых в качестве вероятной причины смерти ребенка эксперты указали острую сердечную недостаточность на фоне инфекционно-воспалительного поражения мышцы сердца.

Следствием и судом установлено, что с 13 по 15 августа у мальчика при наличии сахарного диабета появилась рвота и повышенная температура. Несмотря на это, фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал медицинскую помощь, оставив ребенка в опасном для жизни состоянии, в результате чего мальчик умер. Кроме того, после смерти ребенка обвиняемый получил социальные выплаты по инвалидности, которые зачислялись на расчетный счет ребенка.

Подсудимый признал вину в содеянном и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Приговором суда ему назначено наказание в виде обязательных работ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему отец не сообщил о смерти мальчика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Где в Бердске продают бессолевой хлеб?
21:09 22-01-2020
Где в Бердске продают бессолевой хлеб?
БердскВоздух вокруг кладбища за 800 тыс. рублей ради безопасной зоны исследуют в Бердске целый год 1
20:52 22-01-2020
Воздух вокруг кладбища за 800 тыс. рублей ради безопасной зоны исследуют в Бердске целый год
Штрафы за дикорастущую коноплю увеличила до 4000 рублей для граждан Госдума
20:15 22-01-2020
Штрафы за дикорастущую коноплю увеличила до 4000 рублей для граждан Госдума
Детские пособия на первого ребенка из бюджета уходят в регионы вовремя, заявил президент Путин
20:06 22-01-2020
Детские пособия на первого ребенка из бюджета уходят в регионы вовремя, заявил президент Путин
Путин не желает экспериментировать с парламентской республикой в России
20:00 22-01-2020
Путин не желает экспериментировать с парламентской республикой в России
Путин: использовать маткапитал на первого ребенка могут с момента рождения. Не нужно ждать 3 года
19:52 22-01-2020
Путин: использовать маткапитал на первого ребенка могут с момента рождения. Не нужно ждать 3 года
Путин: добавить мяса, рыбы и овощей необходимо в потребительскую корзину жителей России
19:44 22-01-2020
Путин: добавить мяса, рыбы и овощей необходимо в потребительскую корзину жителей России
БердскВ воюющую Ливию отправляют разведчиков и десантников из Бердска 1
19:25 22-01-2020
В воюющую Ливию отправляют разведчиков и десантников из Бердска
8-летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже
19:24 22-01-2020
8-летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже
Острый сальмонеллез подхватили от роллов «Суши Микс» 33 жителя Ростова-на-Дону
19:15 22-01-2020
Острый сальмонеллез подхватили от роллов «Суши Микс» 33 жителя Ростова-на-Дону