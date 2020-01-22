8-летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю г.Воркуты. Он признан виновным в оставлении в опасности (ст.125 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч.1 ст.159.2 УК РФ), сообщает сайт СК РФ.

18 сентября 2018 года в правоохранительные органы Воркуты от директора школы поступило сообщение о том, что с начала учебного года 8-летний учащийся не посещает учебное заведение. Со слов педагога, в первую неделю сентября после нескольких попыток удалось связаться по телефону с отцом мальчика, который объяснил его отсутствие болезнью и прохождением лечения в поликлинике (мать ребенка умерла), но в последующем связь с мужчиной была потеряна: на звонки не отвечал, дверь в квартиру не открывал. Судьбой мальчика также были обеспокоены врачи детской поликлиники, где мальчик стоял на учете, как страдающий сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимый). Медики пояснили, что после 15 сентября отец мальчика должен был получить инсулин и тестовые полоски на следующий период, но не сделал этого. За медицинской помощью ни ребенок, ни его отец не обращались. Педагоги и медицинские работники неоднократно приходили по месту жительства мальчика, а также местам возможного его пребывания, но все попытки найти мальчика или его отца оказались безрезультатными.

Получив эти данные, следственно-оперативной группой было принято решение вскрыть двери съемной квартиры, где проживали отец с сыном. В квартире был обнаружен отец мальчика, который пояснил, что несколько дней назад его сын скоропостижно умер, после чего он, испугавшись ответственности, вынес тело мальчика в сумке из квартиры и спрятал в гаражном массиве. В ходе осмотра указанного мужчиной места на территории гаражного комплекса по улице Некрасова была обнаружена дорожная сумка, в которой находилось тело ребенка.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, согласно выводам которых в качестве вероятной причины смерти ребенка эксперты указали острую сердечную недостаточность на фоне инфекционно-воспалительного поражения мышцы сердца.

Следствием и судом установлено, что с 13 по 15 августа у мальчика при наличии сахарного диабета появилась рвота и повышенная температура. Несмотря на это, фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал медицинскую помощь, оставив ребенка в опасном для жизни состоянии, в результате чего мальчик умер. Кроме того, после смерти ребенка обвиняемый получил социальные выплаты по инвалидности, которые зачислялись на расчетный счет ребенка.

Подсудимый признал вину в содеянном и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Приговором суда ему назначено наказание в виде обязательных работ.