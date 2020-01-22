В воюющую Ливию отправляют разведчиков и десантников из Бердска

По словам бердчан — ветеранов военной службы, Россия не участвует в боевых действиях. Военнослужащие только охраняют свои военные базы в Ливии и сопровождают колонны. Воевать могут только наемники ЧВК из РФ.

Сейчас на улицах Триполи, столицы Ливии, идут бои

Собираются в командировку в Ливию спецназовцы, живущие в Бердске. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, разведчики и десантники служат в Шилово под Новосибирском. Приказ о переброске в Ливию, где в последнее время обострилась обстановка, может поступить в любое время. Там уже девятый год идет гражданская война — после смерти ливийского лидера Мауммара Каддафи в 2011 году.

В стране установилось двоевластие: с одной стороны — палата представителей Ливии, поддерживаемая руководителем Ливийской национальной армии Халифом Хафтаром, с другой — признанное ООН Правительство национального согласия, возглавляемое Фаизом Сарраджем.

Срочников в Ливии нет. Воюют наемники

И все это время периодически появляется информация о том, что российские военнослужащие воюют в Ливии. Министерство обороны периодически опровергает такие заявления. Например, в мае 2011 года слухи о вербовке моряков-черноморцев для отправки в Ливию в Минобороны назвали откровенным вымыслом.

— Заявления отдельных представителей Комитета солдатских матерей о том, что, якобы, командование одной из частей Черноморского флота России оказывает давление на военнослужащих срочной службы в целях заключения ими контракта для последующей отправки в Ливию, являются вымыслом и не соответствуют действительности, сообщили в военном ведомстве.

Впрочем, годом позже на совместных учениях авиации и военно-космических сил в Хабаровском крае «решали сложные задачи и вводные по изменению боевой обстановки, разработанные с учетом опыта ведения войн в Ираке, Афганистане и Ливии».

О присутствии российских регулярных войск в Ливии, где идет кровопролитная война, мало что известно. В 2017-2018 годах западные и некоторые российские СМИ рассказывали со ссылкой на анонимные источники об отправке в Ливию подразделений российских десантников . Они, по данным журналистов, помогали вооруженным силам Ливии на востоке страны, сражающимся с признанным ООН Правительством национального согласия в Триполи.

По данным портала «Проект», в этой североафриканской стране действует «группировка Вооруженных сил» России во главе с заместителем командующего ВДВ Андреем Холзаковым . 57-летний генерал-лейтенант имеет большой боевой и зарубежный опыт: он воевал в Афганистане и Чечне, командовал российской военной базой в Гюмри (Армения).

Но документальных свидетельств того, что сейчас российские регулярные части участвуют в боевых действиях в Ливии, нет. Однако есть упоминания о том, что россияне помогали Хафтару во время операции в городе Дерна: в 2018 году армия Хафтара — возможно, с помощью россиян — зачистила этот город на востоке Ливии от исламистов. Скорее всего, это были наемники ЧВК, например, известной «группы Вагнера».

Такую возможность не исключает подполковник запаса, депутат горсовета Бердска Андрей Некрасов.

— Там воюют частные военные компании, где могут работать россияне. Участие наших в гражданской войне в Ливии может быть только по линии ЧВК, а не государственных структур. У генерала Сулеймани, которого убили американцы, были офицерские бригады по системе ГРУ. Их боялись все. Они воюют по всему Ближнему Востоку и не только, — высказался Андрей Васильевич.

По его словам, присутствие российских военных в Ливии не является секретом: там находятся подразделения военно-космических сил и военной полиции. Некрасов уверен, что непосредственно в боевых действиях регулярные силы России не участвуют. А возможную ливийскую командировку бердчан он назвал «обычной ротацией».

Такого же мнения придерживается и летчик-подполковник Анатолий Золотухин, председатель бердского союза ветеранов боевых действий и военной службы.

— Наши войска в Ливии находятся официально, так как там есть две российские военные базы. Эти базы там располагаются еще с советских времен, но был законсервированы. С активизацией военных действий их расконсервировали. Никто этого не скрывает. Военнослужащие охраняют базы, сопровождают колонны и конвои. «Нелегалов» там нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Анатолий Александрович.

Он рассказал, что за последние несколько лет туда убывали в командировку спецназовцы, пару лет назад в Ливии служили летчики из бывшего бердского вертолетного полка, который сейчас базируется в городе Оби.

— Они постоянно меняются, охраняют базы, выполняют задачи, поставленные командованием. Россия входит в соглашение о перемирии враждующих сторон и контролирует его. Но гражданской войне российские военнослужащие не участвуют — ни на какой стороне. Если произойдет нападение на нашу базу, конечно, ее будут защищать, — рассказал подполковник Золотухин, прошедший Афганистан и другие горячие точки, которого от Ливии «бог миловал», по его словам.

Численность российского воинского контингента в Ливии точно неизвестна. В целом связь Хафтара с Россией западные политики и журналисты пытаются «продать» своим читателям еще с 2017 года, когда британская Times заявляла о якобы намерениях Москвы вооружить мятежного фельдмаршала. Сам Хафтар подтвердил, что наводил справки о возможности покупки российского вооружения, но признал, что из этого вряд ли что-либо получится ввиду оружейного эмбарго, передает «Взгляд».

Кто виноват?

В конце декабря 2019 года Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии, и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране. Ключевой партнер в данном случае – Турция, которая активно «заходит» в Ливию, и чьи интересы в Ливии не во всем совпадают с российскими. Могут ли Москва и Анкара заключить сделку, которая поможет сбавить накал гражданской войны?

Путин, в числе прочего, рассказал о том, как Россия видит урегулирование в Ливии. «Нам известно, что с обеими конфликтующими сторонами разные страны поддерживают отношения. И уровень этих отношений различный», – заметил российский лидер. Президент указал, что Россия находится в контакте и с главной Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем, так и с маршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА). Таким образом, и Москва контактирует с обеими сторонами ливийского противостояния.

Путин, отвечая на вопрос о положении в Ливии, заметил: хорошо известны те, кто довел страну до катастрофического состояния. «Россия была против использования в Ливии вооруженных сил, – указал президент России. – И резолюция Совета Безопасности, которая была принята по этому поводу, она запрещала бывшему руководителю Ливии, Каддафи, применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил, вооруженных, кстати говоря». Вместо этого, напомнил Путин, «западная коалиция начала применять авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию Совета Безопасности ООН». «Все это привело к тому, что ранее практически процветавшая страна – уровень жизни в этой стране уже приближался к некоторым европейским стандартам – теперь находится в хаосе, в полном развале и гражданская война не прекращается. Кто прав, кто виноват – сейчас очень трудно определить», – подытожил Путин.