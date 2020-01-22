Детские пособия на первого ребенка из бюджета уходят в регионы вовремя, заявил президент Путин

Детские пособия вовремя уходят из Москвы в регионы

Средства, предусмотренные для выплат пособий на первого ребенка, перечисляются из федерального бюджета в регионы своевременно, сбои могут быть на региональном уровне. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

«Что касается выплат, то я не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из Минфина, из федерального бюджета <…> Это просто сбой на региональном уровне. Безусловно, на встречах с коллегами, губернаторами обязательно об этом буду говорить», — сказал он, комментируя информация о сбоях при выплате таких пособий.

Отдельные случаи задержки выплат на первого ребенка были выявлены в Дагестане и в Краснодарском крае, сообщила член ОНФ в беседе с главой государства.

Путин также заявил, что меры поддержки семей с детьми потребуют свыше 1 трлн рублей дополнительных расходов, что составит от 0,5% до 0,8% ВВП страны.

«Меня некоторые коллеги критикуют, что у нас очень большие расходы будут связаны с поддержкой семей, детством, материнством, горячим питанием, — это большие расходы бюджета. Они примерно потянут от 0,5 до 0,8% ВВП страны. Это большие деньги. Это свыше 1 трлн рублей дополнительных расходов», — сказал президент.

Путин пояснил, что в настоящее время сложно рассчитать точно, сколько человек придет за этой мерой поддержки или материнским капиталом на первого ребенка.

Помощь семьям с низким доходом

Президент сообщил, что семьи, в которых среднедушевой доход на одного члена не превышает прожиточного минимума, до конца года могут обратиться за выплатами на детей в возрасте от трех до семи лет.

«Начисления пройдут с 1 января текущего года. Я думаю, что к июлю мы должны выработать всю нормативную базу, с этим связанную. Главное для людей — не пропустить 31 декабря текущего года: до 31 декабря прийти с соответствующими документами, с заявлением. И если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года», — сказал он.

Путин также отметил, что, если данная мера поддержки будет востребована гражданами, то сумма выплат увеличится с 5,5 тыс. рублей до 11 тыс. с 2021 года.

Выплаты на третьего ребенка

Президент сообщил, что федеральное софинансирование выплат в связи с рождением третьего и последующих детей к 2024 году планируется распространить на все регионы России.

Он напомнил, что сейчас федеральный центр поддерживает по этому направлению 75 регионов: те субъекты Федерации, где низкий коэффициент рождаемости, а также все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. «Мы думаем, что к 2024 году мы можем распространить эту меру поддержки на всю страну», — сказал президент.

Он отметил также, что выплаты на четвертого и последующего детей существуют не во всех регионах, и в целом меры поддержки различаются в зависимости от бюджетной обеспеченности субъектов РФ. «Конечно, наиболее позитивные и лучшие практики мы будем стараться внедрять по всем остальным регионам», — сказал Путин.

Одна из участниц встречи рассказала, что ее муж выразил намерение продолжать расширение семьи и планирует держать дома детскую кроватку до тех пор, пока не пойдут уже первые внуки. «Хорошая теория. Нужно, чтобы все услышали, и как можно больше людей присоединились к инициативе вашего мужа», — с улыбкой прокомментировал это Путин и добавил: «Пожелаем [ему] здоровья мужского».

О мерах поддержки

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка выдают с 1 января 2018 года семьям, в которых первый или второй ребенок родился после этой даты. Размер выплаты зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В 2019 году средний размер выплаты составил 11,2 тыс. рублей, в 2020 году средний размер выплаты составит около 12 тыс. рублей.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей. Он также предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам Путина, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой.

Источник: ТАСС