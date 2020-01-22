Путин: добавить мяса, рыбы и овощей необходимо в потребительскую корзину жителей России

Путин сказал, что потребительская корзина «безусловно» подлежит пересмотру.

— -Потребительская корзина нуждается в пересмотре, -заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.

-Вы правы, это нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину. По мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места,— сказал президент на встрече с представителями общественности в Липецкой области. Путин сказал, что потребительская корзина «безусловно» подлежит пересмотру.