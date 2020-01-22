Путин не желает экспериментировать с парламентской республикой в России

По мнению российского президента, такая форма правления в ряде случаев «дает сбои». «Представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа!», заключил глава государства.

Путин не считает целесообразным переход России к парламентской республике

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразными эксперименты с формой правления в России и с переходом от президентской к парламентской республике. Об этом он заявил в среду на встрече с представителями общественности в Липецкой области, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что парламентские республики распространены в мире, особенно в Европе, но есть и другие примеры. Так, Германия — парламентская республика, а Франция — президентская; одна из крупнейших стран мира — Индия — является парламентской страной, а США — президентской, сказал Путин.

«Возможно ли это применение у нас? Теоретически — возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — сказал Путин. «Нам лучше не экспериментировать», — добавил он, отметив, что парламентская форма правления в ряде случаев сегодня «дает сбои». По мнению Путина, для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов и народностей «нужна все же крепкая президентская власть».

Глава государства пояснил, что для нормального функционирования парламентской формы правления политическая структура в стране должна «расти давно», как в Европе, где некоторые партии существуют столетиями. «А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского — …», — отметил Путин, назвав саму либеральную идею хорошей, но выразив сомнение в том, сможет ли партия «функционировать без своего лидера».

Говоря о сбоях в парламентской форме правления, глава государства обратил внимание, что в некоторых странах «не могут сформировать правительство по полгода». «Представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа! Поверьте мне, это просто невозможно, это колоссальный ущерб государству», — сказал Путин. В других случаях для формирования правительства партии договариваются о коалициях, несмотря на противоположные взгляды на инструменты достижения целей, добавил президент.

«На практике сами западные эксперты, я их почитываю иногда, говорят о том, что парламентаризм переживает в известной степени кризисную ситуацию, и думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему более эффективной», — заключил российский лидер.