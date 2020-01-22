Путин: использовать маткапитал на первого ребенка могут с момента рождения. Не нужно ждать 3 года

В ходе послания Федеральному собранию президент предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей.

Президент отметил, что сейчас некоторые направления расходования материнского капитала могут быть осуществлены до достижения ребенком трех лет

Доступ к расходованию средств материнского капитала появится у семей с момента рождения первого ребенка, а не достижения им определенного возраста. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

«Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, то не нужно ждать, пока исполнится три года второму ребенку. Ясно, что отсчет должен идти от рождения первого ребенка», — сказал он.

Путин пояснил, что в настоящее время некоторые направления расходования материнского капитала могут быть осуществлены до достижения ребенком возраста трех лет. «Например, первый взнос по ипотеке может быт осуществлен до того, как ребенку исполнится три года. Или у нас есть такая форма поддержки — выплаты из средств материнского капитала — их тоже можно использовать, не дожидаясь трех лет», — добавил он.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена с 2020 года. В ходе послания Федеральному собранию президент предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.

По действующему законодательству средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, на формирование будущей пенсии мамы, на обучение детей, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.

Направления маткапитала на ипотеку

Цифровизация может помочь сократить сроки рассмотрения документов, необходимых для направления материнского капитала на ипотеку и другие предусмотренные законом расходы. Один из участников встречи поблагодарил президента за решение сократить такие сроки в части ипотеки, попросив распространить эту меру и на другие предусмотренные законом расходы, например, на образование.

Путин согласился с этой идеей. Он признал, что в условиях, когда затягиваются сроки направления материнского капитала на различные социальные нужды молодой семьи, программа «становится не очень эффективной, хотя она может быть эффективной». «Пока люди оформляют всякие бумажки, например, на ипотеку или оформление кредита, то объект уходит или условия меняются, и приходится все начинать сначала», — посетовал он.

«Вы правы, проблема известна, задача поставлена сократить все сроки в два раза по всем услугам, а по ипотеке, по-моему, не больше месяца, хотя и этого много. Чем быстрее это можно будет реализовать, тем лучше», — добавил президент.

По его словам, решением этой проблемы могла бы стать цифровизация этих услуг. «Решение — это та же самая цифровизация. Такая задача поставлена перед правительством и соответствующими ведомствами, чтобы человек вообще не бегал и ничего не собирал, чтобы ведомства и финансовые учреждения между собой могли в электронном виде договариваться, а человек только пришел, сказал, что ему нужно, а остальное должно делаться автоматически», — заявил Путин.

Глава государства также пояснил названное в послании Федеральному собранию предложение ввести для семей с низким доходом выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. «Были разные споры, что такое «до семи лет». Чтобы не было случаев, когда ребенку исполнилось шесть лет, он еще не пошел в школу, а семья до сентября будет лишена поддержки, договорились, что [поддержка будет оказываться на детей] до семи лет включительно», — сказал он.

Источник: ТАСС