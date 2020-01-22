Воздух вокруг кладбища за 800 тыс. рублей ради безопасной зоны исследуют в Бердске целый год

ООО «Итн», выигравшее аукцион, будет ежемесячно брать и анализировать не менее 17 проб на концентрацию диоксида азота. К похороненным газ не имеет никакого отношения.

Бердское кладбище разрастается

Центр муниципальных услуг Бердска нашла подрядчика, который в течение всего 2020 года будет отслеживать фоновые концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе в районе городского кладбища. За 801 тыс. рублей победитель аукциона должен брать и анализировать не менее 17 проб в месяц. Конкурс выиграло ООО «Итн».

Компания должна предоставлять ЦМУ информацию о среднегодовой концентрации диоксида азота для корректировки санитарно-защитной зоны кладбища. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» с целью определения такой зоны (участка, отделяющего захоронения от жилых территорий) ПДК овыявляли в 2017 году. Тогда город заплатил за эту услугу 200 тыс. рублей.

На этот раз исполнитель должен отбирать пробы 17 раз в месяц с подветренной стороны кладбища на расстоянии 5-10 м от него. Анализ проб атмосферного воздуха должен проводится лабораторией, имеющей аттестат аккредитации. Договор действует с даты подписания договора по 31 декабря 2020 года.

По словам специалистов, диоксид азота не выделяется в воздух при разложении трупов. Однако, согласно СанПиН и постановлению главного санитарного врача РФ, без исследований на содержании в воздухе этих веществ обустройство санитарно-защитной зоны невозможно.

Напомним, кладбище Бердска вплотную прилегает к дачам. Так, СНТ «Бытовик» наполовину попадает в санитарно-защитную зону кладбища. Расстояние от заборов дачников до могил — менее 30 метров.

Справка

* В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» указывается, что для кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га санитарно-защитная зона – расстояние до жилых домов должно быть не менее 500 метров. Для кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га – 300 м, а закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища – 50 м.

* В числе распространенных выбросов в атмосферу антропогенного происхождения диоксид азота занимает одно из первых мест. Источники образования – продукты сгорания тепловых электростанций, выхлопы автомобильного транспорта, отходы металлургических производств. В результате протекания фотохимических реакций оксиды в атмосфере становятся диоксидами. Характеризуются резким, удушливым запахом. Определение концентрации диоксида азота – часть химического анализа атмосферного воздуха, цель которого – установление степени заражения токсичным веществом.