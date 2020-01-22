Где в Бердске продают бессолевой хлеб?

Может, есть спецполки в магазинах? Назовите, пожалуйста.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Может быть, кто-то знает, где в Бердске и каких производителей можно покупать бессолевой хлеб (не черный). Может, есть спецполки в магазинах? Назовите, пожалуйста.