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Где в Бердске продают бессолевой хлеб?

21:09 22.01.2020
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Может, есть спецполки в магазинах? Назовите, пожалуйста.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель: 

Может быть, кто-то знает, где в Бердске и каких производителей можно покупать бессолевой хлеб (не черный). Может, есть спецполки в магазинах? Назовите, пожалуйста.

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От редакции

Кто знает, где можно купить такой хлеб?

Аноним, 22 января 2020 23:31
лучшее решение - хлебопечка. Загружаете сами муку, дрожжи, сахар, воду и хлебопечка печёт! На булку уходит 3-3,5 часа, за то хлеб будет свежий и без соли.

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