Где в Бердске продают бессолевой хлеб?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:
Может быть, кто-то знает, где в Бердске и каких производителей можно покупать бессолевой хлеб (не черный). Может, есть спецполки в магазинах? Назовите, пожалуйста.
Может, есть спецполки в магазинах? Назовите, пожалуйста.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:
Может быть, кто-то знает, где в Бердске и каких производителей можно покупать бессолевой хлеб (не черный). Может, есть спецполки в магазинах? Назовите, пожалуйста.
От редакции
Кто знает, где можно купить такой хлеб?