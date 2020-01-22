После шуток о Путине комиком заинтересовалась полиция Москвы

Деятельный интерес правоохранителей к шуткам в петербургском баре внёс коррективы в концертную программу Александра Долгополова. Билеты на его ближайшие концерты не купить. Продажа билетов остановлена. Комик решил не отмалчиваться.

Полицейские не поняли шуток

Деятельный интерес московской полиции к шуткам в петербургском баре внёс коррективы в концертную программу Александра Долгополова. Билеты на его ближайшие концерты 21 января не купить, передает Фонтанка.ру.

Согласно сайту артиста, в его январских планах остались три выступления в Москве, Обнинске и Ярославле, билеты на них уже распроданы. График концертов расписан до марта, в списке кроме российских городов в том числе Нур-Султан, Караганда и Берлин. Шутить в Петербурге Долгополов собирался 4 и 5 февраля в том же баре HopHead Stage Room, выступление в котором привлекло московскую полицию.

Узнать о количестве оставшихся мест возможности нет, поскольку, как предупреждают на сайте, «продажи временно остановлены организатором». Как сообщил «Фонтанке» концертный директор Долгополова Армен Гандилян, продажи остановили до выяснения обстоятельств.

По словам адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьёва, который взялся представлять интересы артиста, затягивать с этим не будут. Защитник уже пытается связаться с замначальника полиции по оперативной работе МУ МВД Орехово-Зуевское Ряполовым, который подписал запрос в бар Петербурга о предоставлении информации.

Понимания о том, какое именно высказывание Долгополова привлекло внимание, пока нет. Комик шутил про президента, религию, выступал на общественно-политические темы и ранее, как уточнил Соловьёв, правоохранительные органы не интересовал.

Одни пользователи шутливо советуют комику «из города выезжать на попутках, на поезда не садиться», другие предлагают как можно скорее нанять профессионального адвоката. Сотрудники МВД ссылаются на закон об оперативно-розыскной деятельности. Какая именно часть часового выступления привлекла их внимание, при этом не сообщают. Резидент Stand-Up Club#1 несколько раз говорил про политику.

«Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: «О боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?»», – один раз пошутил он.