Из-за 10-сантиметровой колеи продолжают биться машины на Красноармейской в Бердске

Автомобилисты требуют от начальника УЖКХ и ГИБДД региона незамедлительно срезать колею и привести проезжую часть улицы Красноармейской на участке от бывшей «Бани на Советской» до пересечения с улицей Рогачева в должный для безаварийной езды порядок.
Автомобилисты требуют от начальника УЖКХ и ГИБДД региона незамедлительно срезать колею и привести проезжую часть улицы Красноармейской на участке от бывшей «Бани на Советской» до пересечения с улицей Рогачева в должный для безаварийной езды порядок.
Напомним, что это ДТП далеко не первое за минувшие после обильных снегопадов дни. Буквально на той неделе практически на месте сегодняшней аварии произошло аналогичное столкновение двух авто с участием рейсового автобуса бердского ПАТП. В него врезался выкинутый из колеи встречный кроссовер «Ниссан Жук».
На повышенную колейность и зауженность дороги по результатам той аварии обратили внимание кроме возмущенных водителей ещё и в ГИБДД региона. Говоря о причинах произошедшего, Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД, особо отметила «недостатки зимнего содержания дороги».
После той аварии дорогу расширили. Впрочем, колея при этом осталась и даже, по мнению наблюдателей, углубилась на несколько сантиметров.
После сегодняшней аварии из-за колеи на Красноармейской общественники решили обратиться с требованием не только к властям Бердска, как это передавал ранее «Свидетель», но и уже написали жалобу в управление МВД России по Новосибирской области. Надеемся, при участии специалистов дорожной полиции соответствующим службам Бердска удастся переломить ситуацию в лучшую сторону. И срезать, наконец, с проезжей части улицы Красноармейской ненавистную водителям колею.