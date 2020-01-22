Из-за 10-сантиметровой колеи продолжают биться машины на Красноармейской в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Из-за 10-сантиметровой колеи продолжают биться машины на Красноармейской в Бердске

9:06:211/22/2020
0

<div></div>

Автомобилисты требуют от начальника УЖКХ и ГИБДД региона незамедлительно срезать колею и привести проезжую часть улицы Красноармейской на участке от бывшей «Бани на Советской» до пересечения с улицей Рогачева в должный для безаварийной езды порядок.

Напомним, что это ДТП далеко не первое за минувшие после обильных снегопадов дни. Буквально на той неделе практически на месте сегодняшней аварии произошло аналогичное столкновение двух авто с участием рейсового автобуса бердского ПАТП. В него врезался выкинутый из колеи встречный кроссовер «Ниссан Жук».

На повышенную колейность и зауженность дороги по результатам той аварии обратили внимание кроме возмущенных водителей ещё и в ГИБДД региона. Говоря о причинах произошедшего, Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД, особо отметила «недостатки зимнего содержания дороги».

После той аварии дорогу расширили. Впрочем, колея при этом осталась и даже, по мнению наблюдателей, углубилась на несколько сантиметров.

После сегодняшней аварии из-за колеи на Красноармейской общественники решили обратиться с требованием не только к властям Бердска, как это передавал ранее «Свидетель», но и уже написали жалобу в управление МВД России по Новосибирской области. Надеемся, при участии специалистов дорожной полиции соответствующим службам Бердска удастся переломить ситуацию в лучшую сторону. И срезать, наконец, с проезжей части улицы Красноармейской ненавистную водителям колею.

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    10:20:26 4/11/2021
    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    9:20:40 4/11/2021
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    Бердск18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска
    9:04:29 4/11/2021
    18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска
    Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля
    9:02:38 4/11/2021
    Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля
    Магия Новолуния: стрижка волос, стрижка ногтей на 12 апреля 2021 года
    8:20:52 4/11/2021
    Магия Новолуния: стрижка волос, стрижка ногтей на 12 апреля 2021 года
    Принца Филипа похоронят 17 апреля. Будут только самые близкие
    8:12:21 4/11/2021
    Принца Филипа похоронят 17 апреля. Будут только самые близкие
    Советский стаж дает право россиянам на увеличение пенсии, заявили в ПФР
    8:07:34 4/11/2021
    Советский стаж дает право россиянам на увеличение пенсии, заявили в ПФР
    12-летнюю девочку нашли мертвой в своей квартире. СК возбудил уголовное дело
    8:00:29 4/11/2021
    12-летнюю девочку нашли мертвой в своей квартире. СК возбудил уголовное дело
    Новые правила использования маткапитала на детские выплаты от 0 до 3 лет озвучил Минтруд
    7:53:42 4/11/2021
    Новые правила использования маткапитала на детские выплаты от 0 до 3 лет озвучил Минтруд
    Рамадан 2021 наступает с заходом Солнца 12 апреля: объявлен размер закятуль-фитра
    7:32:52 4/11/2021
    Рамадан 2021 наступает с заходом Солнца 12 апреля: объявлен размер закятуль-фитра