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Шок медицины: Скончалась 7-летняя Вика от приступов эпилепсии в больнице без реанимации в Новосибирске

21:49 22.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам очевидцев, врачи вызывали скорую помощь, чтобы спасти ребенка. Своими сообщениями в соцсетях новосибирцы просят обратить внимание чиновников на проблему системы оказания медицинской помощи и предпринять меры.

Шок медицины: Скончалась 7 летняя Вика от приступов эпилепсии в больнице без реанимации в Новосибирске
Ребенка не смогли вылечить

В социальных сетях публикуют посты в поддержку родителей 7-летней девочки, которая умерла 21 января в Детской городской клинической больнице №3 Новосибирска от приступов эпилепсии. Девочка болела тяжелым нервно-мышечным генетическим заболеванием, пишут новосибирские СМИ.

— Сегодня произошла ужасная трагедия, и я не могу об этом промолчать. Умерла девочка Вика … По вине даже не врачей, а нашей системы оказания медицинской помощи. В нашем городе есть неврологическая больница для детей, находится она на Союза Молодежи. Вы все наверняка о ней слышали в новостях, не так давно там установили очень дорогой МРТ-аппарат. А проблема в том, что там нет реанимации. У девочки остановилось сердце… Это не редкость у детей при нервно-мышечных генетических заболеваниях, — написала одна из жительниц Новосибирска. — У моего сына остановилось сердце в четыре года при удалении аденоидов, но мы были в больнице, где есть реанимация, и Егора спасли. И врачи в больнице вызвали скорую, чтоб девочку увезли в другую больницу, где есть реанимация. Вдумайтесь в эту фразу: «Врачи больницы вызвали скорую помощь». Когда-то давно в этой больнице была реанимация, но ее закрыли. Мне хочется кричать, ведь этой девочке могли помочь, если бы оказали своевременную реанимационную помощь.

Своими сообщениями новосибирцы просят обратить внимание чиновников на проблему системы оказания медицинской помощи и предпринять меры.

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От редакции

Средневековье?

Иван, 22 января 2020 22:17
Удивляют люди которые жалуются чиновникам на чиновников,это как Путину на Медведева

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