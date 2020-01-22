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Восторженные судьи «Голоса» провалили священников из России с песней на русском во Франции

22:00 22.01.2020 Фото: lci.fr
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Оцените и вы, как пели россияне, на видео. А из жюри никто не повернулся. После выступления судьи осыпали священников комплиментами. Наставница Лара Фабиан, в частности, предложила им спеть вместе с ней на концерте в Москве.

Восторженные судьи Голоса провалили священников из России с песней на русском во Франции
Русские священники выбыли из французского шоу «Голос», покорив судей

Пять священников исполнили песню на русском языке, выступая на слепом прослушивании французской версии шоу «Голос», однако не прошли в следующий этап музыкальной программы, несмотря на восторг судей.

Как сообщает портал lci.fr, семинаристы Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир прилетели во французский Эпине-сюр-Сен из разных уголков России. На передаче «Голос» они объединились в группу Schola Fratrum и исполнили песню «О, душа моя», чем сразили судей наповал с первых нот.

Тем не менее ни один из членов жюри не повернулся к выступавшим, которые, согласно правилам шоу, не продвигаются дальше и выбывают из проекта. После окончания выступления судьи осыпали священников комплиментами. Наставница Лара Фабиан, в частности, предложила им спеть вместе с ней на концерте в Москве.

Еще во время выступления судьи высказывали сомнения, что смогут научить чему-нибудь новому певцов такого уровня. Также одна из членов жюри смогла угадать, что песню поют на русском, передает РИА Новости.

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