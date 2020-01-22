«Мрази и уроды»: Путин жестко отозвался об организаторов «групп смерти» в соцсетях

Президент рассказал, что когда впервые столкнулся с этим явлением, толкающим детей на суицид, «не мог поверить, что такие люди существуют». Глава государства даст соответствующие поручения новому министру просвещения.

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал «мразями и уродами» организаторов «групп смерти» в социальных сетях, провоцирующих подростков на суицид.

«По поводу этих «групп смерти» — что это за уроды, откуда они берутся? Те, которые молодых людей втягивают в суициды», — заявил он на встрече с общественностью в Липецкой области. Глава государства признался, что когда в первый раз столкнулся с этим явлением, не мог поверить, что такие люди существуют, передает ТАСС.

«Но как только полиция ими занялась, как я дал МВД соответствующее поручение, чтобы они занялись этими людьми, знаете, [оказалось, что это] мразь такая — вот пришла к ним полиция, и они сразу чуть в штаны не наложили, в буквальном смысле этого слова, как только поняли, что дорога им за решетку. Вот такая мразь этим занимается», — рассказал российский лидер.

Отвечая на просьбу одного из участников встречи создать учебники по ОБЖ для младших классов и актуализировать такие учебники для старшеклассников на фоне новых угроз, Путин признал, что «такая работа, безусловно востребована, но надо, чтобы педагоги поработали над такими учебниками или методическими указаниями». «Здесь нужен комплексный подход, и [должны поработать] специалисты разных направлений, прежде всего педагоги и детские психологи», — сказал он.

Путин добавил, что обсудит это предложение с новым министром просвещения. «Обязательно скажу об этом новому министру, тем более, что он человек с опытом надзора в области образования, все это ему знакомо, обязательно этот сигнал ему пошлю», — заключил президент.