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Установку государственной идеологии хочет в Конституции «Справедливая Россия»

22:34 22.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Партия также считает необходимым упразднить независимость Центробанка. Еще одно предложение связано с уже внесенной президентом нормой об индексации пенсий и пособий.

Установку государственной идеологии хочет в Конституции Справедливая Россия
Источник сообщил о планах принять до лета закон о поправках в Конституцию

Фракция «Справедливая Россия» подготовила шесть поправок в Конституцию и будет вносить их после рассмотрения Думой президентского законопроекта в первом чтении 23 января, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

В числе поправок он назвал необходимость закрепить в Конституции «установление государственной идеологии». Также одна из поправок касается деятельности Центрального банка. «Мы считаем, что задачей Центробанка должны быть не только макроэкономические показатели, но и улучшение нашей экономики и занятости населения, и ЦБ не может быть независимым от органов власти Российской Федерации», — подчеркнул Миронов.

Еще одно предложение связано с уже внесенной президентом нормой об индексации пенсий и пособий, передает «Интерфакс». «Мы считаем, что индексация должна быть не меньше, чем уровень инфляции, также мы считаем, что не могут вводиться ни одни нормативные акты, которые отменяют те или иные меры социальной защиты без компенсации», — добавил Миронов.

Он сообщил, что всего партия подготовила шесть поправок, и сейчас проходят дискуссии о том, как их вносить: «или надо собрать 90 подписей депутатов, или каждый депутат может внести».

20 январе президент внес в Госдуму проект закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» (№ 885214-7).

Проектом предлагаются изменения в положения двадцати двух статей с третьей по восьмую главы Конституции, нацеленные на развитие политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод. Внесенные проектом поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривают изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.

Предложения по изменению Конституции президент РФ Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию 15 января.

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От редакции

Что народу дадут поправки?

Аноним, 22 января 2020 23:45
А индексацию зарплат при повышении тарифов ЖКХ не хотят внести

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