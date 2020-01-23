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Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»

17:30 23.01.2020 Фото: pexels.com
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Ждем фото всех тех, кого вы любите! Можете добавить пару слов – нежных и добрых в адрес любимого человека.

Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»
Кого любишь ты?
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 62 новостей

Дорогие читатели! Мы запускаем новый фотомарафон «Признание в любви!». Ждем фото всех тех, кого вы любите! Можете добавить пару слов – нежных и добрых в адрес любимого человека. А ими могут быть в нашем фотомарафоне – и мужья, и жены, и мамы, и папы, и дочки, и сыночки, и те, с кем вы еще просто встречаетесь и еще не скрепили себя узами семьи. И это могут быть и просто ваши друзья, кому вы хотите доставить моменты радости и счастья.

Фотоснимки мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru, в группе ВКонтакте.

И, конечно, в газете 12 февраля. Номер с проектом «Признание в любви» можно будет купить и подарить.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Признание в любви», обязательно с указанием имени (можно с фамилией).

Фото принимаем до 10 февраля 2020 года.

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От редакции

Кому вы хотите признаться в любви?

Я, 30 декабря 2019 21:40
мужу,конечно...
Аноним, 30 декабря 2019 23:41
Мэру конечно
Аноним, 21 января 2020 18:17
Плюсанул. Ахахаха
Аноним, 31 декабря 2019 00:11
Земляки,жаль нет дрона с камерой,поднял бы его ,сфотал наш родной Бердск,признался вам в любви и поздравил С Новым годом!!!Мы сильные,все победим!!!
Аноним, 07 января 2020 13:10
Кого победять то собрался?

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