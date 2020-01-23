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Пособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми Бердска

19:23 23.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Нормативно-правовая база нового закона о поддержке малоимущих семей будет готова к лету. Родителям важно подать заявление и документы до 31 декабря 2020 года. На каждого ребенка выплатят по 5,5 тыс. рублей.

Пособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми Бердска
Жизнь семей с маленькими детьми станет легче — уже в 2020 на каждого ребенка полагается пособие на 5,5 тыс. рублей
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми Бердска

Детские пособия и маткапитал на 3 на ребенка: Ипотека, земля и ежемесячное пособие до 8 лет получат семьи БердскаПособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми БердскаЕщё 17 новостей

Объяснил о пособиях семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет президент России Владимир Путин вчера, 22 января. Он, напомнил, ошарашил россиян в середине января, высказывая свои предложения о мерах социальной поддержки семей с детьми Федеральному собранию.

Так, семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка. В среднем эта выплата составит около 5,5 тысячи рублей ежемесячно.

Начисления уже идут с 1 января 2020 года, однако получить их можно будет только ближе к лету. Именно к июлю новое правительство выработает связанную с этим нормативную базу.

При этом, чтобы получить пособие, семьям с невысоким доходом нужно подать заявления и документы до 31 декабря текущего года, заявил Владимир Путин.

— Главное для людей — не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года, — сказал президент на встрече с представителями общественности.
Стоит отметить, что малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка не до полных семи лет, а до исполнения 8 лет ребенку.

— Когда я говорил о деньгах семьям, у которых очень скромный доход подушевой на семью, не добивает до прожиточного минимума, это для поддержки детей от трех до семи лет, чего раньше мы не делали. Включительно семь, — уточнил президент.

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От редакции

Заставят отчитываться за пособия на детей?

Аноним, 23 января 2020 10:49
Благодетельство по сути не знает границ... Давайте объясню это на примере. у меня зарплата около 60тыс, жена (не работает), двое детей, одному три. путем нехитрых математических действий выясняем что мы не малоимущие и мой доход на всех нас четверых выше прожиточного минимума. таким образом с выплатой иду лесом. По приходу в магазин почему то странным образом выясняется, что цены на все поднялись (естественно, если у народа появились лишние деньги, то их надо у него изъять любыми способами, что бы вернуть их в бюджет в виде налогов). Те же самые цены выкатятся и для работающих среднего возраста, дети которых давно уже подросли за границы 7 лет. Что имеем в итоге? А то что под прикрытием социальной поддержки семей с детьми вся эта беда переложится на остальных граждан. Поймите, денег в казне как была одна определенная масса, так она там и останется, просто моя семья конкретно станет еще более бедной, но в "понятиях" государства мы не малообеспеченные. Кстати, тоже самое касается маткапитала. Сначала у всего народа отняли пенсии путем повышения пенсионного возраста, теперь часть облагодетельствуют путем возврата маткапиталом. Кстати, очень бы хотелось теоретически знать, на сколько стоил бы дешевле кв.м. жилья, если б такого понятия как маткапитал не существовало...

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