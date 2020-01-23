«Буду рожать!»: беременная от 10-летнего мальчика школьница рассказала всю правду на шоу Малахова

Девочка решила не делать аборт

Беспрецедентный случай, который поверг в шок всю страну: 13-летняя школьница из Красноярского края забеременела от своего десятилетнего друга. Как оказалось, семиклассница Даша и четвероклассник Иван встречались на протяжении года, часто оставались друг у друга в гостях и называли себя парой по согласию родителей. Педагоги будущих молодых родителей и школьные врачи наотрез отказываются от комментариев и общения с журналистами, а все свидетели отношений подростков уверяют, что замечали их особенную дружбу, но не могли и подумать, что это может привести к беременности в 13 лет. Однако в небольшом городке Красноярского края есть и те, кто не верят в «Ромео и Джульетту железногорского разлива». Соседи и знакомые семьи Даши уверены, что отцом ребенка на самом деле может являться взрослый друг девочки, которого семья скрывает.

В студию «Прямого эфира» пришла Елена, мама Даши. Женщина воспитывает троих детей, кроме девочки у нее есть еще двое сыновей. С Дашей у нее отношения хорошие, школьница помогает маме воспитывать младших братьев. «Она им как няня. У нее и компания такая – мальчишки младше нее возрастом. Видимо, ей комфортно в такой среде», – отметила Елена.

По словам женщины, о беременности дочери она узнала совершенно случайно: «Сначала думали, что у нее отравление, но постепенно стало приходить осознание того, что дело совсем не в проблеме с желудком. Купили тест на беременность, а он показал положительный результат». Елена знала о том, что ее дочь дружит с десятилетним Ваней, но тот факт, что между ними – нечто большее, чем просто дружба – поверг ее в шок. «Даша созналась во всем, но я до сих пор не понимаю, как у них все это произошло», – добавила она.

Мать девочки уверяет, что готова взять на себя воспитание ребенка и будет очень рада, если вся забота о новорожденном будет поручена ей. У женщины серьезное заболевание, и судьба дает ей шанс успеть стать бабушкой и увидеть внука. «У меня появился смысл в жизни, чтобы бороться и не опускать руки», – сказала Елена.

Галина, мама Вани, сомневается в том, что ее сын может быть биологическим отцом ребенка. Женщина знала, что Ваня дружил с Дашей, гулял с ней, приглашал в гости. Но она не ожидала, чем обернется эта дружба. «Он еще ребенок и сам не понимает, что произошло. Ваня рассказал, что инициатором контакта была Даша. Возможно, у нее в воспитании были пробелы. Родители должны были объяснить ей, какие могут быть последствия», – отметила женщина. Галине 28 лет, и она может стать самой молодой бабушкой России!

Корреспондент программы Татьяна Прокуратова отправилась в дом, где живет Ваня. По словам соседей, пока мама находилась на работе, мальчик устраивал «нескромные вечеринки», на которых в основном присутствовали несовершеннолетние дети. Никто не видел, чтобы мама вместе с сыном ходила куда-нибудь, занималась им. А одноклассники Даши добавляют: Ваня проводил время в компании взрослых подростков, гулял по подворотням, употреблял снюс. А в школе вообще считают, что у Вани с Дашей все произошло «по пьяни».

Сама Даша не верит слухам о своем юном возлюбленном: «Если бы все было так, как говорят, я знала бы об этом. Он гуляет только со мной, у него нет взрослых друзей». По ее словам, весь Железногорск сейчас против них: жители осуждают детей, распускают слухи. Дошло до того, что девочка даже пыталась покончить с собой. «Меня обзывали шлюхой. Говорили, что я сплю со всеми», – вспоминает она со слезами на глазах.

Может ли десятилетний школьник быть отцом ребенка? Какие подробности рассказала классная руководительница Даши? О чем мечтает девочка? Каким она видит свое будущее? А также – заключение профайлера: кто из героев говорил правду, а кто – врал?

Источник: Телеканал Россия