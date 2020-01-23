Попросили не ездить на Алтай из-за страшных метелей жителей Бердска

По прогнозу гидрометцентра на территории Алтайского края ожидается ухудшение погоды, в частности снег, сильный порывистый ветер местами до 25-27 м/с, метели.

Опасные метели и штормовой ветер прогнозируют синоптики на Алтае

По прогнозу гидрометцентра на территории Алтайского края ожидается ухудшение погоды, в частности снег, сильный порывистый ветер местами до 25-27 м/с, метели. На дорогах снежные заносы, сильная гололедица. С целью обеспечения безопасности движения в условиях плохой видимости возможно введение ограничения движения на дорогах регионального и федерального значения.

Напомним, что на прошлой неделе из-за непогоды уже было ограничено движение на дорогах Алтайского края:

ФАД А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан от г.Барнаул до г.Рубцовска протяженностью от 0 до 290 км;

Региональные дороги:

К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области;

К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан на протяжении от 0 до 160км.

К-17 Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино — Кулунда- граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара) (от г. Барнаула до с. Родино) протяженностью от 13 до 280 км

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области дали рекомендации гражданам, которые планируют в ближайшие дни поездки на юг Алтайского края или Республику Казахстан.

Планируя поездку на общественном транспорте, важно следить за расписанием на информационных ресурсах автовокзалов об отмене или переносе рейсов из-за неблагоприятных метеоявлений.

Если вы отправляетесь в дальнюю поездку на личном автотранспорте, необходимо ознакомиться с прогнозом погоды. При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги.

Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи, которые должны быть исправными и полностью заряженными.

В случае возникновения угрозы вашей жизни или если вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон экстренных служб 112.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области