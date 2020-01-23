Детские пособия и маткапитал на 3 на ребенка: Ипотека, земля и ежемесячное пособие до 8 лет получат семьи Бердска

Наименьшая величина пособия по уходу за третьим ребенком до достижения им полутора лет до 1 февраля 2020 года — 6554,89 рублей. С 2020 года многодетные могут получить землю, льготную ипотеку и пособие по уходу за ребенком до 8 лет.

Многодетным семьям положены льготная ипотека, земля и пособие на каждого ребенка до 8 лет

15 января президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию страны. И россияне начали паниковать. Это не удивительно, ведь Путин предложил выплачивать материнский капитал на первенца, доплачивать на второго ребенка и обеспечить малоимущие семьи пособием на ребенка с рождения до исполнения 8 лет ребенку.

«Курьер. Среда. Бердск продолжает разбираться в путинских пособиях. Сегодня мы расскажем о том, что положено многодетным семьям, а именно — о пособиях на третьего ребенка.

Земля и ипотека многодетным

Одной из самых важных льгот многодетной семье является возможность получить от государства земельный участок. Земля может быть оформлена в собственность на всех без исключения детей, а также их родителей.

Помимо этого, правительство периодически разрабатывает и усовершенствует меры по оказанию господдержки в расширении жилплощади молодых родителей. Помощь здесь обычно выражается в снижении ставок по ипотечным кредитам для многодетных семей. Так, например, в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года в России действует общефедеральная программа льготного ипотечного кредитования с госсубсидированием по ставке свыше 6%.

Погашение ипотеки

Погашение ипотечного кредита возможно при рождении третьего ребёнка с 25 сентября 2019 года. Расквитаться с ипотекой благодаря государственной помощи можно на сумму 450 тысяч рублей. При этом если оставшаяся сумма меньше, то кредит погашается в полном объёме. Остаток средств никак не компенсируется. Его нельзя забрать или перебросить на другой кредит.

В случае, если на полное погашение средств не хватает, банк пересчитает сумму оставшегося долга и заёмщик сам определит, уменьшить ему срок погашения кредита или сумму ежемесячных взносов.

Получить выплату могут семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок. Чтобы воспользоваться выплатой, родителям нужно обратиться в банк, который выдал кредит, предоставив документы: заявление, паспорт, кредитный договор и свидетельства о рождении детей. Стоит отметить, что такой выплатой можно воспользоваться только один раз.

Пособие с 3 до 7 лет

Малоимущие семьи с детьми в возрасте от 3 до 8 лет с 2020 года начнут получать пособие равное половине прожиточного минимума на ребенка — 5,5 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин 15 няваря в послании Федеральному собранию.

Так, семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка. В среднем эта выплата составит около 5,5 тысячи рублей ежемесячно. Предполагается, что с 2021 года эта выплата увеличится до полного прожиточного минимума на ребенка — 11 тыс. рублей.

Начисления уже идут с 1 января 2020 года, однако получить их можно будет только ближе к лету. Именно к июлю новое правительство выработает связанную с этим нормативную базу. При этом, чтобы получить пособие, семьям с невысоким доходом нужно подать заявления и документы до 31 декабря текущего года, заявил Владимир Путин. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат пособие за весь год, начиная с января текущего года.

Стоит отметить, что малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка не до полных семи лет, а до исполнения 8 лет ребенку.

Выплаты за 3-го ребенка в 2020 году

В России на третьего ребенка в семье выплаты 2020 года для молодых родителей предусмотрены следующие:

1. Пособие по беременности и родам (БиР) — выплачивается только официально занятой маме, безработные на него претендовать не вправе.

2. Пособие, связанное с тем, что будущая мама обратилась в медучреждение на сроке беременности до 12 недель и встала там на учет, — также определено лишь для работающей мамы.

3. Единовременное пособие при рождении третьего малыша — на него имеют право и занятые, и безработные родители.

4. Ежемесячное пособие по уходу за третьим ребенком — выдается также всем: и работающим, и неработающим мамам и папам; также его могут получить и другие родственники ребенка.

Официально трудоустроенные граждане вправе претендовать на более широкий перечень пособий на 3-го ребенка. Ведь фонд социального страхования компенсирует работодателю все расходы по выплатам выше указанных пособий в пользу работающих граждан. В регионах — участниках пилотного проекта выплаты осуществляются напрямую. Неработающим родителям выплаты производит отдел социального обеспечения населения.

При обращении в соцзащиту есть возможность получать детские пособия до совершеннолетия ребенка, выплаты за вскармливание грудным молоком до года и прочее. Однако величина таких выплат зачастую несущественна, а производятся они, только когда доход каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Какое пособие по беременности и родам полагается работающим мамам

Находясь в ожидании третьего ребенка, работающая мама на основании листа нетрудоспособности должна получить у своего работодателя пособие по БиР. Выдается оно разово — обычно при выходе в декретный отпуск.

Данное пособие рассчитывается на основании зарплаты и прочих выплат в пользу работницы, на которые начислялись взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за предшествующие два календарных года.

Рассчитать свое пособие по беременности и родам можно по следующей формуле:

Пособие по БиР 2020 = ((зарплата 2018 + зарплата 2019) / 730) × 140 дней.

Законодательством обозначены нижняя и верхняя границы данного вида пособия. Минимум связан с расчетом пособия исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ): пособие по БИР мин. = ((МРОТ × 24) / 730) × 140 дн.

МРОТ подставляется в том значении, в котором он был зафиксирован нормативными актами на начало декретного отпуска.

Максимальное пособие исчисляется на основании пределов, облагаемых взносами на ВНиМ. Для 2018 года такой предел составлял 815 тысяч рублей, 2019 году — 865 тысяч рублей. Максимум пособия по беременности и родам для работающих мам в 2020 году составит 322 191,78 руб.

В формуле расчета количество дней равно 140 — это продолжительность отпуска по БиР, но иногда данное число может быть и больше, например, при многоплодной беременности. Это обязательно будет учтено в листе нетрудоспособности.

Единовременные пособия на третьего ребенка в 2020 году

Законом «О государственных пособиях…» от 19.05.1995 № 81-ФЗ установлены следующие единовременные выплаты на детей:

1. Пособие за постановку на учет на ранних сроках беременности — выдается работающей маме обычно одновременно с пособием по БиР на основании больничного листа и соответствующей справки из медучреждения. Оно ежегодно индексируется. С 1 февраля 2019 величина пособия определена как 655,49 руб. Действовать она будет по 31 января 2020, а с 1 февраля проиндексируется.

2. Пособие, выплачиваемое любому из родителей на выбор при появлении ребенка на свет. Как и предыдущее пособие, оно ежегодно индексируется на основании данных об инфляции. До 31 января 2020 года его размер составляет 17 479,73 руб.

Отметим, что и то и другое пособие положено и на 1-го, и на 2-го, и на 3-го и последующих детей.

Ежемесячные выплаты за третьего ребенка в 2020 году — для занятых и безработных

После завершения отпуска по беременности и родам мама, а в некоторых случаях папа или другой родственник, вправе выйти в отпуск по уходу за малышом до достижения им полутора лет с выплатой соответствующего пособия. Расчет отпуска по уходу за ребенком происходит на основании данных о заработке за предыдущие два года.

При выходе в отпуск по уходу в 2020 году пособие высчитывается так:

1. Среднедневной заработок 2020 = (зарплата 2018 + зарплата 2017) / 730.

2. Величина пособия определяется исходя из 40% от среднедневного заработка по формуле:

Ежемесячное пособие 2020 = Среднедневной заработок 2020 × 40% × 30,4.

Для данного пособия также установлены верхняя и нижняя границы. Максимум можно найти путем подстановки в формулу предельных значений базы по взносам на ВНиМ.

Самое маленькое пособие на 3-го ребенка в 2020 году до полутора лет

Наименьшая величина пособия по уходу за третьим ребенком до достижения им возраста полутора лет установлена законом № 81-ФЗ. Каждый год происходит его индексация. До 1 февраля 2020 года его размер составляет 6554,89 руб. После 31 января 2020 года сумма проиндексируется. Отметим, что на первого ребенка минимум, установленный этим законом, ниже и составляет 4512 руб.

Если уход осуществляется за двумя детьми одновременно, то есть оба ребенка не достигли возраста полутора лет, величины ежемесячных пособий суммируются. При этом сумма не должна превышать стопроцентного среднего заработка родителя, которому пособия выплачиваются. А вот минимум такой суммы составит 13 109,78 руб. (6 554,89 руб. × 2) — для второго и третьего, третьего и четвертого детей и далее.

Минимальный размер пособия на третьего ребенка положен нетрудоустроенным родителям и родителям, у которых за два предшествующих календарных года были маленькие заработки.



Какие льготы существуют для многодетных семей

Что касается налоговых льгот на федеральном уровне для многодетных родителей, то как таковые они не предусмотрены. Налоговые послабления связаны с выплатами на детей независимо от того, какими по счету они родились в семье. Так, все пособия, связанные с течением беременности, появлением малышей на свет, уходом за ними, полностью освобождены от обложения НДФЛ и страховыми взносами на обязательное страхование. Кроме того, не облагается НДФЛ и сумма материальной помощи, выдаваемая родителям работодателем по собственному желанию и имеющимся возможностям, в сумме до 50 тыс. руб. на одного ребенка.

Региональными и местными нормативными актами возможно установление налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество семьям, где было рождено трое и более детей.

О региональных льготах и пособиях

Не только на федеральном, но и на региональном и местном уровнях устанавливаются различные меры по оказанию помощи семьям при рождении третьего ребенка. Перечислим льготы при рождении 3-го ребенка в 2020 году:

первоочередное право на получение мест в детских садах;

возможность воспользоваться субсидиями по коммунальным услугам или вернуть уплаченные средства на услуги ЖКХ через собес;

получение бесплатного питания в школах и учреждениях среднего профобразования;

возможность бесплатно получать лекарства на детей, не достигших возраста 6 лет;

оформление бесплатных проездных документов на несовершеннолетних.