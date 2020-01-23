На макаронах четыре года заставлял стоять маленького ребенка отчим из Перми

Еще один вопиющий случай издевательства над ребенком зафиксирован в России.

Ребенок терпел издевательства 4 года

В Пермском крае 30-летний мужчина жестоко наказывал 8-летнего пасынка. Он ставил ребенка на колени в угол на макароны и заставлял подолгу стоять, лишая возможности сходить в туалет. Мальчика также избивали и унижали.

Издевательства над ребенком продолжались с 4-летнего возраста мальчика. Полжизни школьник прожил с отчимом, который постоянно его наказывал. После истории в Омске, где отчим с одобрения матери на несколько часов ставил пасынка коленями на гречку, аналогичное дело возбудили и в отношении пермского мучителя.

Мужчину обвиняют по п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки». Сейчас жестокий отчим находится в СИЗО. Уголовное дело вскоре будет направлено в суд.

В Омске судебный процесс над отчимом и матерью мальчика продолжается. Во время последнего заседания были представлены видеозаписи издевательств над ребенком, где мужчина его пинает, заставляет полностью раздеться и предлагает съесть протухшее мясо. Ребенок был настолько голоден, что согласился.

Источник: om1.ru