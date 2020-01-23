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Прослушивала выбивающих долги по ЖКХ коллекторов прокуратура Бердска

13:00 23.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Коллекторы звонили должникам и не сообщали свою фамилию, а также не называли компанию и сроки погашения задолженности.

Прослушивала выбивающих долги по ЖКХ коллекторов прокуратура Бердска
Устранения нарушений взяты прокуратурой на контроль

«Прокуратура г. Бердска проверила в ООО «КА «Партнер-НСК»» исполнение законодательства, регулирующего деятельность по возврату просроченной задолженности.»
Установлено, что основным видом деятельности ООО «КА «Партнер-НСК» является возврат просроченной задолженности. Организация включена в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Работа по возврату задолженности ведется по договорам о возмездном оказании услуг с ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом», АО УК «Призма», ООО «Служба заказчика ЖКХ ленинского района» (жилищно-коммунальные платежи).

При прослушивании телефонных переговоров с августа по декабрь 2019 года установлено, что не соблюдаются требования Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». По закону лицо, осуществляющее взаимодействие с должником, не называет свою фамилию. При последующих переговорах должнику не сообщается наименование кредитора.

Текст почтовых отправлений не соответствовал требованиям закона (в письменных сообщениях, направленных в адрес ряда должников, не указаны сведения о структуре просроченной задолженности и сроках ее погашения, в некоторых сообщениях, не указан ОГРН кредитора).

По результатам проверки прокурор города внес директору общества представление.

Устранение выявленных нарушений взято в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура НСО

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