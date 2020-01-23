Подробности гибели 7-летней Вики из-за эпилепсии в больнице рассказал Минздрав Новосибирской области

Девочку не удалось спасти

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало подробности гибели 7-летней девочки Вики в больнице.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что ребенок, страдающий приступами эпилепсии, умер в в детской клинической больнице №3 Новосибирска.

— Сегодня произошла ужасная трагедия, и я не могу об этом промолчать. Умерла девочка Вика … По вине даже не врачей, а нашей системы оказания медицинской помощи. В нашем городе есть неврологическая больница для детей, находится она на Союза Молодежи. Вы все наверняка о ней слышали в новостях, не так давно там установили очень дорогой МРТ-аппарат. А проблема в том, что там нет реанимации. У девочки остановилось сердце… Это не редкость у детей при нервно-мышечных генетических заболеваниях, — написала одна из жительниц Новосибирска.

В Минздраве, в свою очередь, подробно рассказали о случившемся. Приводим текст полностью

— В связи с опубликованной рядом СМИ информацией о смерти ребенка в детской клинической больнице скорой медицинской помощи, министерство здравоохранения Новосибирской области приводит пояснение врачей медицинского учреждения по данному случаю.

У девочки несколько лет назад было диагностировано неизлечимое заболевание генетического характера, характеризующееся прогрессирующим течением и неблагоприятным прогнозом, приводящее к стойким выраженным нарушениям функций организма.

Заболевание сопровождалось структурными нарушениями внутренних органов, поражением сердца, эндокринной системы, нарушениями развития. А также периодическими эпилептическими припадками. Для их контроля была подобрана базовая терапия. Ребенок наблюдался специалистами: генетиком, неврологом, эндокринологом и кардиологом.

Девочка поступила в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в связи с ухудшением состояния здоровья. Ей было проведено полное неврологическое обследование, включая МРТ и ЭЭГ. А также общеклинические лабораторные исследованиями. Признаков декомпенсации обнаружено не было. Учитывая основной диагноз, пациентке были назначены консультации эндокринолога и кардиолога. Была назначена и проводилась терапия основного неврологического заболевания с небольшой положительной динамикой.

В ночь на 21 января в отделении дежурил врач-невролог высшей категории. Палата, где находилась девочка, расположена на одном этаже с ординаторской. Мать обратилась к дежурной медсестре по поводу эпилептического приступа девочки. Немедленно после обращения дежурный врач осмотрел ребенка. На момент осмотра сердцебиение и дыхание отсутствовали. Врачом незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия: дотация кислорода, непрямой массаж сердца и введение медикаментозных препаратов. Одновременно была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая прибыла на вызов через 14 минут. На месте были проведена искусственная вентиляция легких, а также все необходимые реанимационные мероприятия.

От вскрытия и проведения патологоанатомической экспертизы родители ребенка отказались. В случае обращения законных представителей пациентки в министерство здравоохранения Новосибирской области, будет проведена проверка по данному случаю и дана оценка действий медицинского персонала.

Министерство здравоохранения Новосибирской области приносит искренние соболезнования семье девочки.