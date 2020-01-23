Розыск: сутки ищут 11-летнего мальчика в очках с черными глазами в Новосибирске

Поиском занимаются волонтёры отряда «Лиза Алерт»

Без вести пропал Лушников Тимур Эркинович, 11 лет, Новосибирск, Калининский район. C 22 января 2020 местонахождение неизвестно.

Приметы: Рост — 156 см. Телосложение — xудощавое. Цвет глаз — чёрные. Волосы чёрные, короткая стрижка.

Особые приметы: носит очки.

Был одет: синяя куртка, черные брюки, коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего ребёнка, или тех, кто видел его после дата пропажи, просим сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112

Источник: Поисковый отряд «Лиза Алерт»